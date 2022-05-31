Объединение дорожных предприятий по задумке властей поможет повысить их конкурентоспособность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области АО «Варгашинское ДРСП» объединили с АО «Введенское ДРСУ „Автодорстрой“» и АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог». Данная информация размещена в выписках Единого государственного реестра юридических лиц. Ранее власти пытались неоднократно подать дорожные предприятия.

«Сведения о правопредшественнике. <.> Акционерное общество «Введенское дорожное ремонтно-строительное управление «Автодорстрой». <.> Акционерное общество «Северо-Западное управление автомобильных дорог»», — указано в выписке, содержащей сведения об АО «Варгашинское ДРСП».

Эти предприятия были внесены в ЕГРЮЛ в мае. В 2017 году аналогичные данные были внесены об еще шести дорожных предприятиях. URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействия с другими ведомствами. На момент написания новости, ответ не был получен.

Ранее директор областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова объяснила, что сейчас есть задача объединить все местные ДРСУ с положительным балансом, чтобы это предприятие смогло брать крупные контракты на строительство дорог. Это связано с тем, что пока местные организации не могут конкурировать с иногородними подрядчиками. Также к этому предприятию планируют присоединить муниципальное «Специализированное дорожное предприятие», но пока, по данным ЕГРЮЛ, эта организация еще числится в собственности муниципалитета.

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