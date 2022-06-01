Украинские морпехи попросили спасти их из-под Николаева. «Большие потери, преступные приказы»

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Морпехи ВСУ пожаловались на преступные приказы командования Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы 18-го батальон морской пехоты 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение, в котором попросили эвакуировать из Николаевской области, так как батальон несет большие потери. Свое обращение морпехи опубликовали в социальной сети Telegram.

«Мы, отдельный 18-й батальон морской пехоты в составе 35 бригады, обращаемся к общественности за помощью, повлиять на высшее руководство бригады за их преступные приказы. Посылают нас в атаку под артобстрелы, мы несем большие потери, убитыми и ранеными за последние четыре дня больше 80 человек, также есть без вести пропавшие и пленные. Тех, кто пытается сказать правду, забирают в неизвестном направлении. За эти четыре дня наступления мы не захватили ни одного населенного пункта. Село Березнеговатое Николаевской области в сторону Великое Артакого. Просим у вас помощи вывести остаток батальона, который командование считает предателями», — говорится в обращении морпехов.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.

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Бойцы 18-го батальон морской пехоты 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение, в котором попросили эвакуировать из Николаевской области, так как батальон несет большие потери. Свое обращение морпехи опубликовали в социальной сети Telegram. «Мы, отдельный 18-й батальон морской пехоты в составе 35 бригады, обращаемся к общественности за помощью, повлиять на высшее руководство бригады за их преступные приказы. Посылают нас в атаку под артобстрелы, мы несем большие потери, убитыми и ранеными за последние четыре дня больше 80 человек, также есть без вести пропавшие и пленные. Тех, кто пытается сказать правду, забирают в неизвестном направлении. За эти четыре дня наступления мы не захватили ни одного населенного пункта. Село Березнеговатое Николаевской области в сторону Великое Артакого. Просим у вас помощи вывести остаток батальона, который командование считает предателями», — говорится в обращении морпехов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
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