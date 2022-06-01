Украинские морпехи попросили спасти их из-под Николаева. «Большие потери, преступные приказы»

01 июня 2022 в 13:01 Размер текста - 17 +

Морпехи ВСУ пожаловались на преступные приказы командования Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы 18-го батальон морской пехоты 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение, в котором попросили эвакуировать из Николаевской области, так как батальон несет большие потери. Свое обращение морпехи опубликовали в социальной сети Telegram. «Мы, отдельный 18-й батальон морской пехоты в составе 35 бригады, обращаемся к общественности за помощью, повлиять на высшее руководство бригады за их преступные приказы. Посылают нас в атаку под артобстрелы, мы несем большие потери, убитыми и ранеными за последние четыре дня больше 80 человек, также есть без вести пропавшие и пленные. Тех, кто пытается сказать правду, забирают в неизвестном направлении. За эти четыре дня наступления мы не захватили ни одного населенного пункта. Село Березнеговатое Николаевской области в сторону Великое Артакого. Просим у вас помощи вывести остаток батальона, который командование считает предателями», — говорится в обращении морпехов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Бойцы 18-го батальон морской пехоты 35-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) записали видеообращение, в котором попросили эвакуировать из Николаевской области, так как батальон несет большие потери. Свое обращение морпехи опубликовали в социальной сети Telegram. «Мы, отдельный 18-й батальон морской пехоты в составе 35 бригады, обращаемся к общественности за помощью, повлиять на высшее руководство бригады за их преступные приказы. Посылают нас в атаку под артобстрелы, мы несем большие потери, убитыми и ранеными за последние четыре дня больше 80 человек, также есть без вести пропавшие и пленные. Тех, кто пытается сказать правду, забирают в неизвестном направлении. За эти четыре дня наступления мы не захватили ни одного населенного пункта. Село Березнеговатое Николаевской области в сторону Великое Артакого. Просим у вас помощи вывести остаток батальона, который командование считает предателями», — говорится в обращении морпехов. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Приказ о ее начале 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны РФ отметили, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.