ДТП произошло в районе Центрального рынка Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми автобус 67 маршрута подкинуло из-за плохой дороги. В результате ДТП оторвало сидения. Информацию о произошедшем URA.RU рассказал сотрудник компании-перевозчика.

Как сообщил перевозчик, ЧП произошло вечером 31 мая в районе Центрального рынка. «Плита, уложенная рядом с трамвайными рельсами, отошла, автобус зацепился за нее колесом и его подкинуло вверх примерно на полтора метра», — рассказал собеседник. От случившегося в автобусе оторвало сиденья, а пассажиры попадали на пол.

В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что в результате происшествия 4 пассажирам оказана разовая медицинская помощь, одному пострадавшему назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало о поиске очевидцев ДТП в Пермском крае. В начале мая пьяный водитель наехал на двух братьев, переходивших дорогу, в результате один из них скончался.