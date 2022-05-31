На фоне указа властей в тюменских аптеках упали цены

В тюменских аптеках подешевели медицинские маски Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

После решения властей Тюменской области об отмене обязательного масочного режима, введенного из-за коронавируса, аптечные сети начали массово снижать цены на медицинские маски. Об этом URA.RU сообщили горожане, заметившие разницу.

«Медицинские маски в аптеках начали сильно падать в цене. Аптеки перестали их продавать по 10 — 15 рублей за штуку. Видимо, понимают, что покупать их по такой стоимости больше никто не будет. И произошло это, как ни странно, на следующий день после указа об отмене обязательного масочного режима», — сообщил агентству один из горожан.

Инсайдер URA.RU, близкий к фармацевтической сфере, пояснил агентству, что цены на медицинские маски в тюменских аптеках уже снижались. «Заметное падение стоимости масок началось после второй волны коронавируса. Во-первых, из-за снижения спроса среди покупателей. Во-вторых, из-за возросшего предложения: медицинских масок на рынке появилось достаточно для того, чтобы обеспечить ими почти всех желающих. Сейчас тюменские фармацевты готовятся к тому, что спрос на медицинские маски вернется к допандемийному уровню. Закупать их с большим запасом аптеки перестанут», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональное управление Росздравнадзора Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что 31 мая губернатор Тюменской области Александр Моор объявил об отмене обязательного масочного режима в регионе. Обязательное ношение медицинских масок в общественных местах являлось одним из главных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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