Прилетающих в Челябинск начали проверять на оспу обезьян

При симптомах болезни медики должны изолировать туриста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Вспышка оспы обезьян в мире

В аэропортах Челябинской области ввели усиленный санитарный контроль за пассажирами, которые прилетают из-за границы. Прибывших тщательно проверяют на симптомы оспы обезьян. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«На борт каждого рейса, прибывшего из-за границы, первым делом заходят работники санитарно-карантинной службы. Они запрашивают у борт-проводников информацию о самочувствии пассажиров и самостоятельно проводят визуальный осмотр на наличие у людей симптомов оспы обезьян», — рассказала URA.RU Лучинина.

Замруководитель регионального Роспотребнадзора отметила, что первыми симптомами новой болезни является повышенная температура и лишь потом на теле появляется сыпь.

«В Россию и Челябинск вирус оспы обезьян пока не проник. Если наши сотрудники обнаружат человека с подобными симптомами на борту прибывшего самолета, то после осмотра медиков он будет изолирован в госпитальную базу при челябинской горбольницы №8», — отметила Лучинина.

Ранее у границ РФ выявили первый случай заражения оспой обезьян. В Финляндии случай оспы обезьян подтвержден в Хельсинки.