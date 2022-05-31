31 мая 2022

Прилетающих в Челябинск начали проверять на оспу обезьян

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, эпидемия, врач, больница, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
При симптомах болезни медики должны изолировать туриста Фото:
новость из сюжета
Вспышка оспы обезьян в мире

В аэропортах Челябинской области ввели усиленный санитарный контроль за пассажирами, которые прилетают из-за границы. Прибывших тщательно проверяют на симптомы оспы обезьян. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

«На борт каждого рейса, прибывшего из-за границы, первым делом заходят работники санитарно-карантинной службы. Они запрашивают у борт-проводников информацию о самочувствии пассажиров и самостоятельно проводят визуальный осмотр на наличие у людей симптомов оспы обезьян», — рассказала URA.RU Лучинина.

Замруководитель регионального Роспотребнадзора отметила, что первыми симптомами новой болезни является повышенная температура и лишь потом на теле появляется сыпь.

«В Россию и Челябинск вирус оспы обезьян пока не проник. Если наши сотрудники обнаружат человека с подобными симптомами на борту прибывшего самолета, то после осмотра медиков он будет изолирован в госпитальную базу при челябинской горбольницы №8», — отметила Лучинина.

Ранее у границ РФ выявили первый случай заражения оспой обезьян. В Финляндии случай оспы обезьян подтвержден в Хельсинки.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

В аэропортах Челябинской области ввели усиленный санитарный контроль за пассажирами, которые прилетают из-за границы. Прибывших тщательно проверяют на симптомы оспы обезьян. Об этом URA.RU сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина. «На борт каждого рейса, прибывшего из-за границы, первым делом заходят работники санитарно-карантинной службы. Они запрашивают у борт-проводников информацию о самочувствии пассажиров и самостоятельно проводят визуальный осмотр на наличие у людей симптомов оспы обезьян», — рассказала URA.RU Лучинина. Замруководитель регионального Роспотребнадзора отметила, что первыми симптомами новой болезни является повышенная температура и лишь потом на теле появляется сыпь. «В Россию и Челябинск вирус оспы обезьян пока не проник. Если наши сотрудники обнаружат человека с подобными симптомами на борту прибывшего самолета, то после осмотра медиков он будет изолирован в госпитальную базу при челябинской горбольницы №8», — отметила Лучинина. Ранее у границ РФ выявили первый случай заражения оспой обезьян. В Финляндии случай оспы обезьян подтвержден в Хельсинки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...