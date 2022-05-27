У границ РФ выявили первый случай заражения оспой обезьян

27 мая 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

В Финляндии выявили первый случай оспы обезьян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вспышка оспы обезьян в мире В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян. В правительстве страны подтвердили эту информацию. «Первый в Финляндии случай оспы обезьян подтвержден в Хельсинки. В правительстве подтвердили эту информацию. У пациентки волдыри и высокая температура, но в остальном она здорова», — пишет крупнейшее финское СМИ Yle. В начала мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание.

В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян. В правительстве страны подтвердили эту информацию. «Первый в Финляндии случай оспы обезьян подтвержден в Хельсинки. В правительстве подтвердили эту информацию. У пациентки волдыри и высокая температура, но в остальном она здорова», — пишет крупнейшее финское СМИ Yle. В начала мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание.