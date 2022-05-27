У границ РФ выявили первый случай заражения оспой обезьян

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В Финляндии выявили первый случай оспы обезьян Фото:
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Вспышка оспы обезьян в мире

В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян. В правительстве страны подтвердили эту информацию.

«Первый в Финляндии случай оспы обезьян подтвержден в Хельсинки. В правительстве подтвердили эту информацию. У пациентки волдыри и высокая температура, но в остальном она здорова», — пишет крупнейшее финское СМИ Yle.

В начала мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание.

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В Финляндии выявили первый случай заражения оспой обезьян. В правительстве страны подтвердили эту информацию. «Первый в Финляндии случай оспы обезьян подтвержден в Хельсинки. В правительстве подтвердили эту информацию. У пациентки волдыри и высокая температура, но в остальном она здорова», — пишет крупнейшее финское СМИ Yle. В начала мая оспа обезьян распространилась по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в Европе, США, Великобритании, Германии и Австралии. В связи со вспышкой заболевания Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала экстренное совещание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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