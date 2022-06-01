В совете при Минобороны назвали цели третьего этапа спецоперации

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С  группировкой ВСУ в Донбассе скоро будет покончено, считает Игорь Коротченко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Целями третьего этапа спецоперации на Украине станет контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями. Об этом URA.RU рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«В обозримой перспективе краткосрочной, либо среднесрочной с донбасской группировкой Вооруженных сил Украины будет покончено. Россия перейдет к третьему этапу специальной операции. Это взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей», — сказал Игорь Коротченко.

По его словам, стратегическая задача второго этапа спецоперации — зачистка Донбасса от ВСУ, а взятие населенных пунктов — это лишь тактика. «На местах командиры решают задачи взятия под контроль, перегруппировки, нанесения ударов. Это все тактический уровень. Стратегическая задача второго этапа — разгром донбасской группировки ВСУ. Взятие какой-нибудь Авдеевки — это тактические эпизоды. Это не битва за Сталинград, не взятие Киева, Харькова, Одессы или Николаева», — объяснил полковник запаса.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о том, что РФ вынуждена начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Бойцы 18-го батальон морской пехоты 35-й бригады ВСУ попросили эвакуировать из Николаевской области из-за высоких потерь и получения преступных приказов воевать под артобстрелом.

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Целями третьего этапа спецоперации на Украине станет контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями. Об этом URA.RU рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны России, полковник запаса, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «В обозримой перспективе краткосрочной, либо среднесрочной с донбасской группировкой Вооруженных сил Украины будет покончено. Россия перейдет к третьему этапу специальной операции. Это взятие под контроль Николаевской, Одесской и Харьковской областей», — сказал Игорь Коротченко. По его словам, стратегическая задача второго этапа спецоперации — зачистка Донбасса от ВСУ, а взятие населенных пунктов — это лишь тактика. «На местах командиры решают задачи взятия под контроль, перегруппировки, нанесения ударов. Это все тактический уровень. Стратегическая задача второго этапа — разгром донбасской группировки ВСУ. Взятие какой-нибудь Авдеевки — это тактические эпизоды. Это не битва за Сталинград, не взятие Киева, Харькова, Одессы или Николаева», — объяснил полковник запаса. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о том, что РФ вынуждена начать спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, целью является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Бойцы 18-го батальон морской пехоты 35-й бригады ВСУ попросили эвакуировать из Николаевской области из-за высоких потерь и получения преступных приказов воевать под артобстрелом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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