Синоптик спрогнозировал россиянам «медовое лето»

Солнечные дни будут сменяться скоротечными ливнями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителей России ждет безветренное, теплое лето, с умеренной влажностью и с чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями. Среди пчеловодов, такой сезон называют «медовыми». Об этом сообщил ведущий синоптик погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Наступивший климатический сезон станет весомой компенсацией за провалившуюся холодную весну, средняя температура которой оказалась почти на 3 градуса ниже показателей метеостатистики. Лето же в средней полосе России будет теплым и умеренно-влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме с незначительным — не более 0,5-1 градуса — ее превышением», — сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что подобные сезоны высоко ценятся пчеловодами. Поэтому предстоящее лето можно назвать «медовым».

Наиболее высокая температура и некритическая засушливость прогнозируется в курортной зоне страны — на Кубани, в Крыму и на Кавказе, что указывает на более менее благоприятный сценарий погоды для туризма и сельского хозяйства. Теплее обычного с минимальными осадками будет также и на севере России, добавил синоптик.

Так же по словам Тишковца, лучшим месяцем для отпуска на Русской равнине является июль. В середине лета температура воздуха выйдет на пик, при чем с наибольшим количеством солнечных дней.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков сообщал о чередовании волн холода и тепла в России. Местами воздух может прогреться до 30 градусов тепла на несколько дней. Леонид спрогнозировал нестабильную погоду летом по всей России.

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