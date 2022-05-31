Жители ЯНАО не могут пройти диспансеризацию из-за сбоев в системе

Сайт не отображал место оказания услуги, рассказала читательница Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница ЯНАО, переболевшая COVID, не смогла попасть на диспансеризацию после перенесенной болезни. Как сообщила URA.RU читательница, лично столкнувшаяся с ситуацией, проблема была в работе сайта, который не отображал место оказания услуги.

«Я хотела пройти диспансеризацию после перенесенной коронавирусной инфекции, но не смогла. Попасть в городскую больницу Лабытнанги через новый сайт оказалось невозможно. В программе отображается, что в месте оказания услуг — места не найдены», — объяснила девушка.

Как рассказали агентству в департаменте здравоохранения ЯНАО, причиной могут быть сбои в системе госуслуг, через которые также происходит регистрация. «Запись на углубленную диспансеризацию осуществляете, в том числе и через госуслуги. Отметим, что госуслуги — федеральный портал, а не окружной. Поэтому, прокомментировать сбои, которые происходят по этой причине невозможно», — пояснили там.

Ранее сообщалось, что из-за неполадок в системе жителей Салехарда прикрепили к больнице через 300 км от дома. Тогда возможной причиной стал перенос базы прикрепленного населения в новую государственную информационную систему здравоохранения.