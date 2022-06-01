Врач-диетолог Круглова рассказала, как правильно делать перекусы

02 июня 2022 в 09:08 Размер текста - 17 +

Перекусы необходимы, если между приемами пищи проходит много времени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если между основными приемами пищи проходит много времени и человек испытывает сильный голод, то необходимо сделать небольшой перекус. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Круглова Наталья. «Традиционно завтрак, обед и ужин — они для всех, а вот нужны ли перекусы и как часто их проводить — на этот параметр нужно ориентироваться индивидуально. Если человек чувствует, что между завтраком и обедом у него большой перерыв и к обеду он приходит с сильным чувством голода, тогда есть смысл сделать небольшой перекус между завтраком и обедом. Если перерыв больше четырех часов, то голод уже может быть слишком выраженным. Сильный голод нужно стараться не допускать, поскольку он провоцирует в дальнейшем переедания, человеку сложнее остановиться, почувствовать насыщение после такого сильного голода. То же самое между обедом и ужином», — рассказала Наталья Круглова. При этом диетолог отметила, что важно не путать перекус с кусочничеством. «Перекус важно не путать с кусочничеством, постоянно что-то есть, не прислушиваясь к своим чувствам, к своему ощущению голода. Перекусы целесообразны именно в той ситуации, когда между основными приемами пищи проходит много времени», — подытожила врач. День здорового питания и отказа от излишеств в еде проводится в России с 2011 года 2 июня. Главной целью дня здорового питания это акцентировать внимание на проблеме избыточного веса и нездорового образа жизни. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Если между основными приемами пищи проходит много времени и человек испытывает сильный голод, то необходимо сделать небольшой перекус. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила врач-диетолог Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Круглова Наталья. «Традиционно завтрак, обед и ужин — они для всех, а вот нужны ли перекусы и как часто их проводить — на этот параметр нужно ориентироваться индивидуально. Если человек чувствует, что между завтраком и обедом у него большой перерыв и к обеду он приходит с сильным чувством голода, тогда есть смысл сделать небольшой перекус между завтраком и обедом. Если перерыв больше четырех часов, то голод уже может быть слишком выраженным. Сильный голод нужно стараться не допускать, поскольку он провоцирует в дальнейшем переедания, человеку сложнее остановиться, почувствовать насыщение после такого сильного голода. То же самое между обедом и ужином», — рассказала Наталья Круглова. При этом диетолог отметила, что важно не путать перекус с кусочничеством. «Перекус важно не путать с кусочничеством, постоянно что-то есть, не прислушиваясь к своим чувствам, к своему ощущению голода. Перекусы целесообразны именно в той ситуации, когда между основными приемами пищи проходит много времени», — подытожила врач. День здорового питания и отказа от излишеств в еде проводится в России с 2011 года 2 июня. Главной целью дня здорового питания это акцентировать внимание на проблеме избыточного веса и нездорового образа жизни.