В администрации Сургута сообщили, что площадку отремонтируют за счет подрядчика Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Сургуте закрывают на ремонт детскую площадку «Ботаника», которую построили по нацпроекту в октябре прошлого года. За зиму пришло в негодность резиновое покрытие. Видео того, как за год износилось резиновое покрытие, жители города опубликовали в сообществе «Сайма Сургут» социальной сети «ВКонтакте».

«Через пол года на площадке возникли проблемы с покрытием, которое так предательски и несвоевременно рвется во многих местах. В чем причины такого раннего износа покрытия и когда подрядчик устранит недостатки в рамках гарантийных обязательств?», — говорит автор поста.

В администрации Сургута подтвердили, что покрытие на детской площадке «Ботаника» действительно начало разрушаться. В адрес подрядчика уже направлена претензия с требованием устранить недочеты. «До 20 июня подрядная организация восстановит покрытие в рамках гарантийных обязательств. На период восстановительных работ площадка будет закрыта», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Сургута.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО второй год обваливается дорога, построенная по нацпроекту. На дороге, ведущей к микрорайону «Гидронамыв» в поселке Белый Яр (Сургутский район), второй год подряд проваливается асфальт.

Фото: сообщество «Сайма Сургут», Вконтакте

Фото: сообщество «Сайма Сургут», Вконтакте