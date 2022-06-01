Курганская область попала в аутсайдеры по производству молока

В Курганской области за пять лет производство молока снизилось более чем на 16% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область занимает пятое место в стране по снижению темпа производства молока. За последние пять лет надои в регионе уменьшились более чем на 16%. Такие данные приводит Росстат.

«За последние пять лет производство молока в Курганской области снизилось на 16,1%. В 2017 году надои составляли 212,8 тысячи тонн молока, в 2021 году было 178,5. По сокращению темпа производства молока регион занимает пятое место среди всех субъектов России», — свидетельствуют данные в таблице государственной статистики ЕМИСС.

Больше всего снижение темпов роста производства молока наблюдается в Республике Бурятии. Там за последние пять лет надои уменьшились на 35,1%. В прошлом году было произведено всего 100 тысяч тонн молока, что на 54 тысячи тонн меньше, чем в 2017 году. Также значительное сокращение производства молока в Калмыкии (-27,5%) и Хакасии (-20%). В Смоленской области надои молока снизились на 19,2%.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Курганской области рекордно уменьшилось производство молока. За последние десять лет надои снизились в два раза. Также в регионе за последний год резко снизилось поголовье птиц и свиней. Курганские власти для развития животноводства будут строить молочные фермы и свинокомплексы.