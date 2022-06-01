Двое россиян умерли от опасной инфекции после укуса клеща

01 июня 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Всего в регионе зафиксировано три случая заболевания новой инфекцией Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ростовской области зафиксирована вторая смерть от конго-крымской геморрагической лихорадки, вызванной укусом клеща. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор на своем сайте. «В области зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, из которых 2 (в г. Новошахтинске и Пролетарском районе) закончились летальными исходами, а также 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в г. Ростове-на-Дону», — пишет Роспотребнадзор. Сайт рекомендует быть осторожными при выходе на природу. Лучшим способом профилактики клещевых инфекций является предотвращение присасывания клеща к коже. Если все же укус произошел, не стоит самому пытаться снять клеща, лучше сделать это у врача в травматологическом пункте. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Ростовской области зафиксирована вторая смерть от конго-крымской геморрагической лихорадки, вызванной укусом клеща. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор на своем сайте. «В области зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, из которых 2 (в г. Новошахтинске и Пролетарском районе) закончились летальными исходами, а также 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в г. Ростове-на-Дону», — пишет Роспотребнадзор. Сайт рекомендует быть осторожными при выходе на природу. Лучшим способом профилактики клещевых инфекций является предотвращение присасывания клеща к коже. Если все же укус произошел, не стоит самому пытаться снять клеща, лучше сделать это у врача в травматологическом пункте.