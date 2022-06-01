Двое россиян умерли от опасной инфекции после укуса клеща

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Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Всего в регионе зафиксировано три случая заболевания новой инфекцией Фото:

В Ростовской области зафиксирована вторая смерть от конго-крымской геморрагической лихорадки, вызванной укусом клеща. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор на своем сайте.

«В области зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, из которых 2 (в г. Новошахтинске и Пролетарском районе) закончились летальными исходами, а также 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в г. Ростове-на-Дону», — пишет Роспотребнадзор.

Сайт рекомендует быть осторожными при выходе на природу. Лучшим способом профилактики клещевых инфекций является предотвращение присасывания клеща к коже. Если все же укус произошел, не стоит самому пытаться снять клеща, лучше сделать это у врача в травматологическом пункте.

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В Ростовской области зафиксирована вторая смерть от конго-крымской геморрагической лихорадки, вызванной укусом клеща. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор на своем сайте. «В области зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, из которых 2 (в г. Новошахтинске и Пролетарском районе) закончились летальными исходами, а также 3 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в г. Ростове-на-Дону», — пишет Роспотребнадзор. Сайт рекомендует быть осторожными при выходе на природу. Лучшим способом профилактики клещевых инфекций является предотвращение присасывания клеща к коже. Если все же укус произошел, не стоит самому пытаться снять клеща, лучше сделать это у врача в травматологическом пункте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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