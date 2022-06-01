На Украине погиб разведчик из Пермского края

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Прощание с Настей Муравьевой в Патрушевском ритуальном зале. Тюмень, похороны, траур, прощание
О гибели разведчика сообщили власти Пермского района Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины в ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец поселка Сокол Пермского района Юрий Шипицын. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации района.

«Шипицин Юрий Сергеевич, 12 декабря 1983 года рождения, погиб. Звание — старшина, должность — старший разведчик», — пояснили, в мэрии. Там добавили, что пермяк проходил контрактную службу в Санкт-Петербурге.

Специальная военная операция проводится российской армией на территории Украины с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана освободить жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида со стороны украинских властей. В Общественном совете при Минобороны отмечают, что целью третьего этапа спецоперации должен станет контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями.

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На территории Украины в ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец поселка Сокол Пермского района Юрий Шипицын. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации района. «Шипицин Юрий Сергеевич, 12 декабря 1983 года рождения, погиб. Звание — старшина, должность — старший разведчик», — пояснили, в мэрии. Там добавили, что пермяк проходил контрактную службу в Санкт-Петербурге. Специальная военная операция проводится российской армией на территории Украины с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана освободить жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида со стороны украинских властей. В Общественном совете при Минобороны отмечают, что целью третьего этапа спецоперации должен станет контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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