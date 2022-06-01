На Украине погиб разведчик из Пермского края

О гибели разведчика сообщили власти Пермского района Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины в ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец поселка Сокол Пермского района Юрий Шипицын. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации района.

«Шипицин Юрий Сергеевич, 12 декабря 1983 года рождения, погиб. Звание — старшина, должность — старший разведчик», — пояснили, в мэрии. Там добавили, что пермяк проходил контрактную службу в Санкт-Петербурге.

Специальная военная операция проводится российской армией на территории Украины с конца февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана освободить жителей ДНР и ЛНР от многолетнего геноцида со стороны украинских властей. В Общественном совете при Минобороны отмечают, что целью третьего этапа спецоперации должен станет контроль над Николаевской, Одесской и Харьковской областями.