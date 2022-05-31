Челябинцы готовы поставлять корма для собак по всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Птицефабрика «Челябинская» начала выпускать корма для домашних животных ChepfaDog, которые призваны заменить продукцию Pedigree, Whiskas и Royal Canin. Со 100 тонн в месяц на первом этапе объем выпуска предполагается довести до 1 тысячи тонн, сообщил URA.RU гендиректор предприятия Евгений Наруков.

«Мы взяли курс на импортозамещение и наладили производство натуральных кормов для домашних животных. Используем только собственное, экологическое чистое сырье без искусственных красителей, ароматизаторов и добавок: мясо, рис, пшеница и немного витаминов. Кур выращиваем сами, пшеницу — тоже», — пояснил Наруков URA.RU.

Он назвал российский рынок кормов для домашних питомцев большим и весьма перспективным. Тем более в ситуации, когда импортные корма в силу изменения логистики проявляют тенденцию к подорожанию, а ряд производителей заявили об уходе из России.

В производстве используется мясо кур-несушек, которое (в отличие от бройлеров) не имеет нужного товарного вида для продажи в торговых сетях. Вместе с тем, качество его весьма высоко. Соответственно, на «Чепфе» решили использовать его для производства высококачественных зоокормов, ниша для которых на рынке РФ расширилась в условиях санкций.

Беспрецедентный набор экономических санкций против России был принят США и странами Евросоюза после начавшейся 24 февраля спецоперации по денацификации Украины и защите от геноцида со стороны ВСУ населения республик Донбасса. Президент Владимир Путин заявил, что цель Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов констатировал, что «первый шок» от санкций уже прошел и экономика страны начинает адаптироваться к новым условиям.