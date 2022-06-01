Власти Курганской области повысили прожиточный минимум

С 1 июня 2022 года в Курганской области величина прожиточного минимума — 13085 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с 1 июня средняя величина прожиточного минимума составит 13085 рублей, в связи с чем вырастут и социальные выплаты. Об этом сообщили в главном управлении социальной защиты населения региона.

«Величина прожиточного минимума по Курганской области составит с 1 июня 2022 года в расчете: на душу населения -13085 руб.; для трудоспособного населения — 14263 руб.; для пенсионеров — 11253 руб.; для детей — 13101 руб. В связи с этим размер ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка составит 13101 руб., размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет включительно -6550,50 руб. (50%ПМ), 9825,75 руб. (75%ПМ), 13101 руб. (100% ПМ), размер материальной поддержки на основании социального контракта в поиске работы, ТЖС- 14263 руб.», — говорится в сообщении ведомства.

Увеличение прожиточного минимума произошло на 10%. Ранее средний прожиточный минимум в регионе был 11 895 рублей. Решение о повсеместном увеличении прожиточного минимума было принято президентом РФ Владимиром Путиным 25 мая. URA.RU писало, что отделение Пенсионного фонда по Курганской области начало выплачивать пособия для малообеспеченных семей с детьми от 8 до 17 лет. По данным на май, пособия оформили около 17 тысяч жителей региона.