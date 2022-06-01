В ХМАО на выходных придет минусовая температура

02 июня 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

В ХМАО ожидается минусовая температура и снег с дождем Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ХМАО на выходных температура ночью опустится до 2 градусов ниже нуля, при этом дневная температура составит 5-10 градусов тепла. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Температура от 3 до минус 2 градусов. Днем ветер северный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура 5—10 градусов. 4 июня по восточной половине округа небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3— минус 2 градуса, днем 5—10 градусов тепла. 5 июня. Температура ночью 0—5 градусов, днем 13—18 градусов выше нуля», — сказано в прогнозе синоптиков. По данным онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс. Погода», в Ханты-Мансийске температура на выходных составит плюс 7-9 градусов днем. Ночью температура воздуха будет опускаться до 3—5 градусов выше нуля. Погода будет облачной, без осадков. Скорость ветра составит 10-11 м/с.

В Сургуте дневная температура в среднем составит 5-11 градусов тепла. В субботу ожидается пасмурная погода, однако осадков, по прогнозу специалистов, не будет. Ночью температура опустится до 2—3 градусов тепла. Ветер с порывами до 15 м/с.

В Нижневартовске в субботу и воскресенье будет небольшой дождь. Средняя температура днем составит 4—8 градусов тепла, а ночью будет опускаться до +1 градуса. Сила ветра будет достигать 13 м/с. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришла тридцатиградусная жара. В связи с этим власти региона предупредили об опасности лесных пожаров, которые могут перейти на населенные пункты. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В ХМАО на выходных температура ночью опустится до 2 градусов ниже нуля, при этом дневная температура составит 5-10 градусов тепла. Соответствующий прогноз составили специалисты Гидрометцентра ХМАО. «Ночью местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Температура от 3 до минус 2 градусов. Днем ветер северный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-17 м/с. Температура 5—10 градусов. 4 июня по восточной половине округа небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 3— минус 2 градуса, днем 5—10 градусов тепла. 5 июня. Температура ночью 0—5 градусов, днем 13—18 градусов выше нуля», — сказано в прогнозе синоптиков. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО пришла тридцатиградусная жара. В связи с этим власти региона предупредили об опасности лесных пожаров, которые могут перейти на населенные пункты.