Власти ХМАО предупредили об опасности из-за теплой погоды

В ХМАО из-за теплой погоды растет риск природных пожаров Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В связи с резким потеплением в ХМАО растет угроза возникновения природных пожаров, которые могут перейти на населенные пункты. Об этом рассказал директор департамента гражданской защиты населения ХМАО Николай Зайцев во время онлайн-эфира в группе «Департамент гражданской защиты населения Югры» в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с увеличением среднесуточной температуры воздуха в Югре возможно возникновение сложной обстановки, связанной с неконтролируемым горением сухой растительности, мусора и других горючих материалов. Это приводит к увеличению вероятности природных и ландшафтных пожаров. Особенно опасным моментом является переход пожара из природной среды на населенные пункты», — сказал Зайцев.

Глава департамента добавил, что в большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор. «За нарушение требований пожарной безопасности, в условиях противопожарного режима, предусмотрено наказание в виде штрафа для граждан от двух до четырех тысяч рублей», — заключил Зайцев. В связи с увеличением угрозы в ХМАО были утверждены составы территориальных добровольных пожарных дружин населенных пунктов, спланированы дополнительные мероприятия по отчистке территорий от сухой травы и мусора. Также на территории муниципалитетов были созданы противопожарные полосы, препятствующие распространению огня.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО придет аномальная жара. В начале мая власти региона ввели особый противопожарный режим.

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