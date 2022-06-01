В Пермском крае сквер назовут в честь погибшего главы ДНР

Имя Александра Захарченко будет присвоено скверу в Добрянке Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Добрянке (Пермский край) скверу у детской школы искусств будет присвоено имя погибшего главы ДНР Александра Захарченко. Решение принято в ходе заседания городского градостроительного совета, члены которого поддержали инициативу воинов-афганцев. Об этом в своем аккаунте в telegram-канале сообщил глава округа Константин Лызов.

«Были высказаны предложения по объектам, которым может быть присвоено имя одного из героев [Александра Захарченко, Дмитрия Данилова]. В частности, скверу у детской школы искусств присвоить имя А.В. Захарченко, улице в микрорайоне Крутая гора — Д. О. Данилова. По этому вопросу члены Совета проголосовали „за“», — написал Лызов.

Ранее представители местной организации ветеранов войны в Афганистане и боевого братством округа обратились к мэрии. Они предложили присвоить одной из улиц Добрянки имя Александра Захарченко, погибшего в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке в 2018 году. Уроженец Добрянки Дмитрий Данилов погиб на Украине в ходе спецоперации. Военнослужащий проходил контрактную службу в Петропавловске-Камчатском. Дома его ждала беременная жена.

Спецоперация российских войск по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявил, что она направлена на избавление жителей ДНР и ЛНР от геноцида со стороны украинских властей. Приоритетом российской армии, по его словам, является исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам