Мини-футбольный клуб из ХМАО выиграл чемпионат России

«Газпром-Югра» в финале обыграла КПРФ
Клуб «Газпром-Югра» стал победителем чемпионата России по мини-футболу. Об этом сообщается в VK команды.
«Шах и мат! „Газпром-Югра“ победили в Парибет-Суперлиги 20/21! В финале был обыгран клуб КПРФ со счетом 4:3», — уточняют в соцсетях компании.
Третьем матче финальной серии клуб из ХМАО одержал волевую победу в дополнительное время. «Газпром-Югра» до перерыва проигрывал со счетом 3:1, однако смог перевести игру в овертайм. Единственный гол в дополнительное время забил Жуау Гилерме.
Ранее, в мини-футбольной суперлиге был еще один клуб из ХМАО — «БЛиК» (Нефтеюганск). Однако, в 2019 году было принято решение расформировать команду.