31 мая 2022

Мини-футбольный клуб из ХМАО выиграл чемпионат России

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Товарищеский матч по мини-футболу между сотрудниками УФСИН и Росгвардии. Курган, футболист, футбол, футбольное поле, футбольный мяч
«Газпром-Югра» в финале обыграла КПРФ Фото:

Клуб «Газпром-Югра» стал победителем чемпионата России по мини-футболу. Об этом сообщается в VK команды.

«Шах и мат! „Газпром-Югра“ победили в Парибет-Суперлиги 20/21! В финале был обыгран клуб КПРФ со счетом 4:3», — уточняют в соцсетях компании.

Третьем матче финальной серии клуб из ХМАО одержал волевую победу в дополнительное время. «Газпром-Югра» до перерыва проигрывал со счетом 3:1, однако смог перевести игру в овертайм. Единственный гол в дополнительное время забил Жуау Гилерме.

Ранее, в мини-футбольной суперлиге был еще один клуб из ХМАО — «БЛиК» (Нефтеюганск). Однако, в 2019 году было принято решение расформировать команду.

Клуб «Газпром-Югра» стал победителем чемпионата России по мини-футболу. Об этом сообщается в VK команды. «Шах и мат! „Газпром-Югра“ победили в Парибет-Суперлиги 20/21! В финале был обыгран клуб КПРФ со счетом 4:3», — уточняют в соцсетях компании. Третьем матче финальной серии клуб из ХМАО одержал волевую победу в дополнительное время. «Газпром-Югра» до перерыва проигрывал со счетом 3:1, однако смог перевести игру в овертайм. Единственный гол в дополнительное время забил Жуау Гилерме. Ранее, в мини-футбольной суперлиге был еще один клуб из ХМАО — «БЛиК» (Нефтеюганск). Однако, в 2019 году было принято решение расформировать команду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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