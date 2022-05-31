Мини-футбольный клуб из ХМАО выиграл чемпионат России

01 июня 2022 в 23:10 Размер текста - 17 +

«Газпром-Югра» в финале обыграла КПРФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Клуб «Газпром-Югра» стал победителем чемпионата России по мини-футболу. Об этом сообщается в VK команды. «Шах и мат! „Газпром-Югра“ победили в Парибет-Суперлиги 20/21! В финале был обыгран клуб КПРФ со счетом 4:3», — уточняют в соцсетях компании. Третьем матче финальной серии клуб из ХМАО одержал волевую победу в дополнительное время. «Газпром-Югра» до перерыва проигрывал со счетом 3:1, однако смог перевести игру в овертайм. Единственный гол в дополнительное время забил Жуау Гилерме. Ранее, в мини-футбольной суперлиге был еще один клуб из ХМАО — «БЛиК» (Нефтеюганск). Однако, в 2019 году было принято решение расформировать команду.

Клуб «Газпром-Югра» стал победителем чемпионата России по мини-футболу. Об этом сообщается в VK команды. «Шах и мат! „Газпром-Югра“ победили в Парибет-Суперлиги 20/21! В финале был обыгран клуб КПРФ со счетом 4:3», — уточняют в соцсетях компании. Третьем матче финальной серии клуб из ХМАО одержал волевую победу в дополнительное время. «Газпром-Югра» до перерыва проигрывал со счетом 3:1, однако смог перевести игру в овертайм. Единственный гол в дополнительное время забил Жуау Гилерме. Ранее, в мини-футбольной суперлиге был еще один клуб из ХМАО — «БЛиК» (Нефтеюганск). Однако, в 2019 году было принято решение расформировать команду.