Главред «Новой газеты» продает Нобелевскую медаль ради беженцев

01 июня 2022 в 23:29 Размер текста - 17 +

Главред «Новой газеты» Муратов выставил на торги свою Нобелевскую медаль Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил на торги свою медаль. Все вырученные средства будут направлены на поддержку украинских детей-беженцев и их семей. «Сегодня, 1 июня, когда в России и Украине отмечается День защиты детей, на сайте аукционного дома HA.com начинаются торги при поддержке аукционного дома Heritage, на которых главный редактор „Новой газеты“ Дмитрий Муратов выставит на аукцион свою Нобелевскую Медаль», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Новой газеты». Аукцион завершится 20 июня живыми торгами в медиацентре New York Times на Манхэттене. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ на оказание помощи украинским детям-беженцам и их семьям, добавили представители издания. Муратов получил Нобелевскую премию мира в декабре прошлого года. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден . Однако Муратов уже в марте решил выставить свою медаль на торги. Главред заявлял, что вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам. Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выставил на торги свою медаль. Все вырученные средства будут направлены на поддержку украинских детей-беженцев и их семей. «Сегодня, 1 июня, когда в России и Украине отмечается День защиты детей, на сайте аукционного дома HA.com начинаются торги при поддержке аукционного дома Heritage, на которых главный редактор „Новой газеты“ Дмитрий Муратов выставит на аукцион свою Нобелевскую Медаль», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Новой газеты». Аукцион завершится 20 июня живыми торгами в медиацентре New York Times на Манхэттене. Все деньги будут перечислены в международной фонд ЮНИСЕФ на оказание помощи украинским детям-беженцам и их семьям, добавили представители издания. Муратов получил Нобелевскую премию мира в декабре прошлого года. Его поздравили президент РФ Владимир Путин и лидер США Джо Байден. Однако Муратов уже в марте решил выставить свою медаль на торги. Главред заявлял, что вырученные деньги пойдут на помощь украинским беженцам. Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Россия помогает Донбассу, а также занимается демилитаризацией и денацификацией Украины, отмечал он.