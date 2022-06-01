Носки «заряжены» на исполнение желаний Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Челябинец продает за 3 миллиона рублей носки с психотерапевтического шоу российского автора психологических тренингов Елены Блиновской. Автор объявления утверждает, что носки «заряжены» на исполнение желаний.

«Единственные в своем исполнении носки, заряженные на исполнение желаний. Почему единственные? Внутри одна уникальная МАК-карта, которой никогда не будет в продаже, ни в одной колоде, это те карты, которые создавались и дарились на шоу в ВТБ „А что дальше?“», — пояснил продавец на сайте «Авито».

По его данным, в спрятанной карте кроется «мощная энергия создателя». Надев такие носки, у их обладателя не останется шансов жить по старым программам, утверждает продавец.

Обладатель носков сможет исполнить все свои желания Скрин с сайта объявлений «Авито»

Блогер, модель и создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская в феврале отправила в бан фанатов, которые заплатили ей за возможность смотреть закрытые сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России). Доступ к публикациям на две недели блогер продавала за 10 тысяч рублей. Однако вскоре героиня решила «отсеять» людей, которые не ценят ее контент и время, потраченное на него.