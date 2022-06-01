01 июня 2022

Челябинец продает носки от Блиновской за 3 миллиона рублей. «Они заряжены на исполнение желаний»

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, лестничная площадка, коврик, ноги в носках
Носки «заряжены» на исполнение желаний Фото:

Челябинец продает за 3 миллиона рублей носки с психотерапевтического шоу российского автора психологических тренингов Елены Блиновской. Автор объявления утверждает, что носки «заряжены» на исполнение желаний.

«Единственные в своем исполнении носки, заряженные на исполнение желаний. Почему единственные? Внутри одна уникальная МАК-карта, которой никогда не будет в продаже, ни в одной колоде, это те карты, которые создавались и дарились на шоу в ВТБ „А что дальше?“», — пояснил продавец на сайте «Авито».

По его данным, в спрятанной карте кроется «мощная энергия создателя». Надев такие носки, у их обладателя не останется шансов жить по старым программам, утверждает продавец.

Обладатель носков сможет исполнить все свои желания

Блогер, модель и создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская в феврале отправила в бан фанатов, которые заплатили ей за возможность смотреть закрытые сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России). Доступ к публикациям на две недели блогер продавала за 10 тысяч рублей. Однако вскоре героиня решила «отсеять» людей, которые не ценят ее контент и время, потраченное на него.

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Челябинец продает за 3 миллиона рублей носки с психотерапевтического шоу российского автора психологических тренингов Елены Блиновской. Автор объявления утверждает, что носки «заряжены» на исполнение желаний. «Единственные в своем исполнении носки, заряженные на исполнение желаний. Почему единственные? Внутри одна уникальная МАК-карта, которой никогда не будет в продаже, ни в одной колоде, это те карты, которые создавались и дарились на шоу в ВТБ „А что дальше?“», — пояснил продавец на сайте «Авито». По его данным, в спрятанной карте кроется «мощная энергия создателя». Надев такие носки, у их обладателя не останется шансов жить по старым программам, утверждает продавец. Блогер, модель и создательница «Марафона желаний» по личностному росту Елена Блиновская в феврале отправила в бан фанатов, которые заплатили ей за возможность смотреть закрытые сторис в Instagram (соцсеть запрещена в России). Доступ к публикациям на две недели блогер продавала за 10 тысяч рублей. Однако вскоре героиня решила «отсеять» людей, которые не ценят ее контент и время, потраченное на него.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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