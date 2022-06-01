01 июня 2022
31 мая 2022

Жители ХМАО нашли кусок дерева в хлебе

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, хлеб, свежая выпечка
Жители Нижневартовска находили в хлебе «клоки волос» и «грязную, острую палку». Фото:

Жительница Нижневартовска пожаловалась на посторонние предметы в хлебе. Об этом сообщается в группе VK «ЧП Нижневартовск».

«Купили вечером хлеб и коржик в магазине около завода. Утром был сюрприз: грязная, острая палка!», — рассказывает жительница города.

В комментариях жители поддерживают югорчанку. Так, анонимный пользователь с ником Monde Hades рассказал, что два раза обнаруживал «клочки волос» в хлебобулочных изделиях.

Ранее власти ХМАО анонсировали компенсацию части затрат на производство хлеба. По планам руководства региона, этой поддержкой планируют воспользоваться 200 товаропроизводителей.

Жительница Нижневартовска пожаловалась на посторонние предметы в хлебе. Об этом сообщается в группе VK «ЧП Нижневартовск». «Купили вечером хлеб и коржик в магазине около завода. Утром был сюрприз: грязная, острая палка!», — рассказывает жительница города. В комментариях жители поддерживают югорчанку. Так, анонимный пользователь с ником Monde Hades рассказал, что два раза обнаруживал «клочки волос» в хлебобулочных изделиях. Ранее власти ХМАО анонсировали компенсацию части затрат на производство хлеба. По планам руководства региона, этой поддержкой планируют воспользоваться 200 товаропроизводителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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