Жители ХМАО нашли кусок дерева в хлебе

Жители Нижневартовска находили в хлебе «клоки волос» и «грязную, острую палку».
Жительница Нижневартовска пожаловалась на посторонние предметы в хлебе. Об этом сообщается в группе VK «ЧП Нижневартовск».
«Купили вечером хлеб и коржик в магазине около завода. Утром был сюрприз: грязная, острая палка!», — рассказывает жительница города.
В комментариях жители поддерживают югорчанку. Так, анонимный пользователь с ником Monde Hades рассказал, что два раза обнаруживал «клочки волос» в хлебобулочных изделиях.
Ранее власти ХМАО анонсировали компенсацию части затрат на производство хлеба. По планам руководства региона, этой поддержкой планируют воспользоваться 200 товаропроизводителей.