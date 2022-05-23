Власти ХМАО заплатят пекарям, чтобы сдержать рост цен на хлеб

Власти ХМАО компенсируют производителям затраты на хлеб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В качестве антикризисных мер, которые направлены на поддержку предпринимателей и сдерживание цен, власти ХМАО начнут компенсировать предприятиям часть затрат на производство хлеба. Об этом рассказал вице-губернатор Алексей Забозлаев во время совещания регионального оперативного штаба.

«По мерам поддержки сельхозтоваропроизводителей, это возмещение части затрат производителям хлеба, у нас пять рублей на килограмм. Прием заявок у нас уже стартовал, до конца года данной мерой поддержки планируют воспользоваться 200 товаропроизводителей», — сказал Забозлаев.

Вице-губернатор добавил, что власти региона также приняли решение сохранить процентную ставку по займам, для реализации инвестиционных проектов. «Когда ключевая выросла в два раза, мы свою оставили на уровне 3%. Эта мера поддержки получила большую оценку», — сказал Забозлаев.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО вошел в список регионов, которые стали лидерами в России по количеству принятых антикризисных мер для малого и среднего бизнеса. В этот список также вошли ЯНАО и Челябинская область.