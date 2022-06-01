Экс-начальника дорожного предприятия Кургана повысили в должности

Иван Ситников (в оранжевом жилете) ранее возглавлял МУП «СДП» Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший руководитель муниципального «Специализированного дорожного предприятия» Кургана Иван Ситников возглавил АО «Варгашинское ДРСП». Данная информация размещена в выписке Единого государственного реестра юридических лиц.

«Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица. Ситников Иван Михайлович, генеральный директор», — указано в документе.

На момент написания новости URA.RU не удалось дозвониться до Варгашинского ДРСП по номеру телефона, указанному на сайте компании. Предыдущим руководителем предприятия был Дмитрий Нечаев, который являлся генедиректором организации с 2018 года. Ранее стало известно, что Ситников уже не возглавляет муниципальное «Специализированное дорожное предприятие» в Кургане. Вместо него обязанности директора исполняет Александр Хлызов. Это связано с передачей МУП «СДП» в государственную собственность.

В мае к АО «Варгашинское ДРСП» присоединили АО «Введенское ДРСУ „Автодорстрой“» и АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог». Также к нему планируют присоединить МУП «СДП». По словам властей, это нужно, чтобы объединенное предприятие смогло конкурировать за местные объекты с подрядчиками из других регионов.