В главном дорожном предприятии Кургана сменился руководитель

У предприятия поменялся руководитель из-за нового собственника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане муниципальное «Специализированное дорожное предприятие» вместо Ивана Ситникова возглавил Александр Хлызов. Данная информация размещена в выписке Единого государственного реестра юридических лиц. Также информацию URA.RU подтвердили в городской администрации.

«[Смена руководства] связана с передачей МУП „СДП“ в государственную собственность. Предприятие сегодня возглавляет Александр Хлызов», — объяснили URA.RU в пресс-службе мэрии.

До этого Хлызов был главным инженером муниципального унитарного предприятия «СДП». По данным ЕГРЮЛ, сейчас он временно исполняет обязанности директора организации.

Ранее стало известно, что муниципальное «Специализированное дорожное предприятие» планируют присоединить к АО «Варгашинское ДРСП». Представители власти отметили, что это нужно для создание местного конкурентоспособного предприятия. В мае к этой организации присоединили АО «Введенское ДРСУ „Автодорстрой“» и АО «Северо-Западное управление автомобильных дорог».