Из челябинского детского сада массово ушли воспитатели

Копейчане просят вернуть уволившихся педагогов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Копейска (Челябинская область) просят вернуть в поселковый детский сад в Кадровике массово уволившихся воспитателей. На проблему они пожаловались в социальных сетях. В мэрии заявили, что причина увольнения — психологическая и этот кадровый вопрос решается.

«Взрослые разборки, а страдают ни в чем неповинные дети, пусть нам вернут наших воспитателей в детский сад №18 в Копейске, поселок Кадровик. У нас уволили заведующую, а за ней и воспитатели ушли, на два этажа осталось четыре воспитателя. Сейчас группу малышей, а им по два годика, с детьми постарше будут объединять — их там под 40 детей получится. А воспитатель одна молодая девушка, которая только отучилась», — пожаловались жители в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» во «ВКонтакте».

Родителей считают, что из-за кадровой чехарды малыши испытывают стресс. За год в садике сменилось пять воспитателей. Есть опасения и по количеству кроватей, которых, по словам родителей не хватает.

«Заведующая детского сада №18 в Кадровике уволена 1 июня 2022 года по собственному желанию. Причина увольнения — психологические проблемы. Другой возможности урегулирования конфликта с родителями найдено не было. Ситуация на контроле, образовательная деятельность в учреждении ведется, решаются кадровые вопросы», — сообщили в мэрии со ссылкой на городское управление образования.

Ранее жители Копейска пожаловались на детский сад, облик которого напоминает им трэшевые кадры из фильмов ужасов. В мэрии заявили, что ясли были построены в 1959 году и с тех пор там ни разу не проводился капремонт.

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