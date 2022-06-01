Губернатор Куйвашев отменил особый режим в Свердловской области

В Свердловской области отменили особый противопожарный режим. Решение об этом принял губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании правительства региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
«Мы отменяем особый противопожарный режим на территории Свердловской области. После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась», — цитирует Евгения Куйвашева департамент. Он также добавил, что отмена особого режима не отменяет необходимость повышенного внимания к пожарной безопасности и бережного отношения к природе.
Особый противопожарный режим был введен в Свердловской области накануне майских праздников 30 апреля. Губернатор запретил свердловчанам разводить костры, сжигать мусор и проводить иные пожароопасные мероприятия.
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В Свердловской области отменили особый противопожарный режим. Решение об этом принял губернатор региона Евгений Куйвашев на заседании правительства региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области. «Мы отменяем особый противопожарный режим на территории Свердловской области. После прошедших дождей ситуация с пожарами нормализовалась», — цитирует Евгения Куйвашева департамент. Он также добавил, что отмена особого режима не отменяет необходимость повышенного внимания к пожарной безопасности и бережного отношения к природе. Особый противопожарный режим был введен в Свердловской области накануне майских праздников 30 апреля. Губернатор запретил свердловчанам разводить костры, сжигать мусор и проводить иные пожароопасные мероприятия.