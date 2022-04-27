Губернатор Куйвашев запретил жарить шашлыки в майские праздники

Свердловский губернатор подписал постановление, запрещающее использование открытого огня и сжигание мусора Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев постановил ввести особый противопожарный режим на территории региона с 30 апреля. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики области.

«С 30 апреля на территории Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Это означает запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд других мероприятий», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, согласно постановлению Куйвашева, министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обеспечит круглосуточную работу диспетчерской службы Уральской авиалесоохраны и полную готовность лесопожарный формирований. Минтранс региона должен очистить автодороги от горючих материалов и сформировать резерв поливальных машин. На протяжении всего особого противопожарного режима власти региона и сотрудники органов внутренних дел, лесного контроля (надзора) и пожнадзора будут проверять соблюдение запрета на выжигание сухой травы, использования открытого огня и разведение костров.

Ранее сообщалось, что к 25 апреля пожары действовали на территории 144 гектаров. Летом 2021 года масштабные лесные пожары стали причиной устойчивого запаха гари в Свердловской области. Местные жители жаловались на смог, из-за которого трудно дышать. В 2022 году екатеринбуржцы начали жаловаться на запах гари уже 13 апреля, однако его связали с пожарами в соседних регионах.

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