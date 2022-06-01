Военный билет свердловского мэра в третий раз признали подделкой

02 июня 2022 в 11:00 Размер текста - 17 +

Алексей Стасенок пытался обжаловать решение суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военный билет мэра Нижней Туры (Свердловская область) Алексея Стасенка аннулирован в третий раз. Решение об этом принял седьмой кассационный суд в Челябинске. По мнению прокуратуры, документ был получен незаконно и уже аннулирован два раза до этого. Однако мэр отстаивал свои права в суде. Дело Стасенка находилось в военкомате поселка Учалы в Башкирии. Военный комиссар населенного пункта Азамат Рыскулов был осужден за выдачу поддельных военных билетов. Правоохранители подозревали, что одним из получателей фальшивого документа был Алексей Стасенок, но он сумел доказать истинность «белого билета». Если бы этого не произошло, чиновник мог бы лишиться поста главы города — военный билет был представлен Стасенком, в том числе, на конкурс по избранию главы Нижней Туры в 2017 году. В 2021 году Стасенок решил проблему с военкоматом. «Дело пришло. Медкомиссию прошел. Признан ограниченно годным к военной службе в силу заболевания», — рассказал Алексей URA.RU. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Военный билет мэра Нижней Туры (Свердловская область) Алексея Стасенка аннулирован в третий раз. Решение об этом принял седьмой кассационный суд в Челябинске. По мнению прокуратуры, документ был получен незаконно и уже аннулирован два раза до этого. Однако мэр отстаивал свои права в суде. Дело Стасенка находилось в военкомате поселка Учалы в Башкирии. Военный комиссар населенного пункта Азамат Рыскулов был осужден за выдачу поддельных военных билетов. Правоохранители подозревали, что одним из получателей фальшивого документа был Алексей Стасенок, но он сумел доказать истинность «белого билета». Если бы этого не произошло, чиновник мог бы лишиться поста главы города — военный билет был представлен Стасенком, в том числе, на конкурс по избранию главы Нижней Туры в 2017 году. В 2021 году Стасенок решил проблему с военкоматом. «Дело пришло. Медкомиссию прошел. Признан ограниченно годным к военной службе в силу заболевания», — рассказал Алексей URA.RU.