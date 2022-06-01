Суд наказал екатеринбургского депутата за критику армии России

Депутат думы Екатеринбурга Алексей Холодарев неоднократно критиковал проведение спецоперации на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал депутата гордумы Алексея Холодарева на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Как рассказал корреспонденту URA.RU сам депутат, он планирует обжаловать это решение.
«Суд выписал штраф [за критику спецоперации РФ в Донбассе]. Будем подавать апелляцию, чтобы обжаловать это решение, дальше посмотрим», — сказал Холодарев.
Ранее депутата думы Екатеринбурга Алексея Холодарева исключили из партии «Справедливая Россия». В начале мая стало известно, что Ленинский районный суд Екатеринбурга будет судить Холодарева по статье УК РФ за «дискредитацию действий Российской Армии за рубежом».
Подписывайтесь на телеграм-канал