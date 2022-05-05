Екатеринбургского депутата будут судить за фейки про армию России

Дата заседания по делу Алексея Холодарева (справа) пока неизвестна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Чкаловский районный суд Екатеринбурга будет судить депутата гордумы Алексея Холодарева («Справедливая Россия») по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Соответствующая информация размещена в картотеке суда. В разговоре с URA.RU Холодарев сказал, что пока не знает дату заседания (этой информации нет и на сайте инстанции).

Если вина Холодарева будет доказана, по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ) ему будет грозить штраф в 50 тысяч рублей. Вероятно, разбирательство связано с тем, что с начала военной спецоперации РФ на Украине Холодарев неоднократно публично осуждал действия российских властей.

В начале апреля Холодарева, который в 2018 году попал в гордуму по спискам «Справедливой России» в составе большой прогубернаторской коалиции, исключили из партии. Позднее в анонимном telegram-канале «Россельбан», который приписывают пиарщикам губернатора Евгения Куйвашева, появился пост, где говорится, что Холодарева в ближайшее время могут лишить депутатского мандата. Сам он заявил корреспонденту, что пока ничего об этом не слышал. Холодарев также занимается бизнесом в сфере IT. В конце марта URA.RU рассказывало, что, избегая санкций Запада, он перевел часть производства в Грузию.

Холодарев не первый свердловский политик, которого хотят оштрафовать по статье о дискредитации ВС РФ. Ранее санкции были наложены на экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана и бывшего депутата заксобрания Нафика Фамиева.

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