Инсайд: Москва готовит Куйвашеву неожиданного соперника. Их прошлая стычка обернулась разгромом

02 июня 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

Владислава Пинаева, по неофициальным данным, рассматривают для участия в праймериз Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Свердловская элита обсуждает имя возможного соперника губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России». Как сообщили URA.RU сразу два источника, согласно одной из версий, на это место рассматривается мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который уже имеет опыт «конкуренции» с главой региона. Окончательное решение по кандидатуре будет принято в Москве. Чтобы официально выдвинуться на губернаторские выборы, Куйвашев должен одержать победу на праймериз «Единой России». Согласно партийным правилам, процедура должна быть конкурентной — для этого губернатору подберут технического соперника. Предполагалось, что 31 мая свердловское отделение ЕР объявит имя такого кандидата. Однако этого не случилось: оказалось, что претендент до сих пор не определен, а кастинг перехватил генсовет «Единой России». По данным URA.RU, на рассмотрении у Москвы сейчас находятся несколько фамилий, но они держатся в строжайшем секрете. «Обсуждается вариант с участием Пинаева. Решения нет. Пока ждем, кого назначат в итоге», — раскрыл источник агентства в партии. По версии другого собеседника, генсовет хотел бы видеть соперником Куйвашева более именитого, федерального, политика — для повышения статуса губернатора. В то же время возможное участие Пинаева в праймериз находят закономерным. Нижнетагильский мэр уже был спарринг-партнером губернатора — в январе, когда Куйвашева избирали секретарем областного отделения «Единой России». Тогда Пинаев показал образцовую исполнительность: будучи хоть и техническим, но кандидатом, публично заверил, что и сам проголосует за губернатора. Ситуация закончилась для Пинаева разгромом — 163 голоса против двух. Сейчас, вспоминая ту историю, некоторые единороссы верят, что это была репетиция праймериз. Сам Пинаев заявил URA.RU, что не получал никаких предложений по этому поводу. «И, честно говоря, даже не думал [об участии в праймериз]», — пояснил мэр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Свердловская элита обсуждает имя возможного соперника губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России». Как сообщили URA.RU сразу два источника, согласно одной из версий, на это место рассматривается мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, который уже имеет опыт «конкуренции» с главой региона. Окончательное решение по кандидатуре будет принято в Москве. Чтобы официально выдвинуться на губернаторские выборы, Куйвашев должен одержать победу на праймериз «Единой России». Согласно партийным правилам, процедура должна быть конкурентной — для этого губернатору подберут технического соперника. Предполагалось, что 31 мая свердловское отделение ЕР объявит имя такого кандидата. Однако этого не случилось: оказалось, что претендент до сих пор не определен, а кастинг перехватил генсовет «Единой России». По данным URA.RU, на рассмотрении у Москвы сейчас находятся несколько фамилий, но они держатся в строжайшем секрете. «Обсуждается вариант с участием Пинаева. Решения нет. Пока ждем, кого назначат в итоге», — раскрыл источник агентства в партии. По версии другого собеседника, генсовет хотел бы видеть соперником Куйвашева более именитого, федерального, политика — для повышения статуса губернатора. В то же время возможное участие Пинаева в праймериз находят закономерным. Нижнетагильский мэр уже был спарринг-партнером губернатора — в январе, когда Куйвашева избирали секретарем областного отделения «Единой России». Тогда Пинаев показал образцовую исполнительность: будучи хоть и техническим, но кандидатом, публично заверил, что и сам проголосует за губернатора. Ситуация закончилась для Пинаева разгромом — 163 голоса против двух. Сейчас, вспоминая ту историю, некоторые единороссы верят, что это была репетиция праймериз. Сам Пинаев заявил URA.RU, что не получал никаких предложений по этому поводу. «И, честно говоря, даже не думал [об участии в праймериз]», — пояснил мэр.