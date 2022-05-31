Выдвижение свердловского губернатора на выборы затягивает Москва

Евгений Куйвашев пока не объявил о своем участии в выборах Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Выдвижение свердловского губернатора Евгения Куйвашева на праймериз «Единой России», которое должно было состояться 31 мая, экстренно перенесено. Причина — позиция Генсовета ЕР, который еще не определился с фамилией соперника Куйвашева на внутрипартийном голосовании, сообщил URA.RU источник. Сейчас рассматривается вариант, что именно Москва назовет будущего спарринг-партнера губернатора.

Праймериз «Единой России» — обязательная процедура для определения кандидатов на любые кампании. Куйвашеву, чтобы официально выдвинуться на предстоящие губернаторские выборы, нужно сначала одержать победу на праймериз: получить большинство голосов однопартийцев. Согласно внутренним правилам, такое голосование может быть только альтернативным — из двух человек. Планировалось, что 31 мая свердловское отделение ЕР огласит имя формального соперника Куйвашева. Но заседание было неожиданно отменено.

Как пояснил URA.RU собеседник в партии, фамилия конкурента до сих пор не определена — ее планирует определить федеральное руководство ЕР. «По уставу кандидата может вносить не только местное отделение, но и Генсовет. В Москве сейчас рассматривается возможность, что именно Генсовет предложит [свердловской ячейке] кандидатуры Куйвашева и второго человека», — поделился инсайдер.

Источник допустил, что Москва делает это для повышения статуса кандидата в губернаторы. Ожидается, что повторно президиум свердловского политсовета соберется через несколько дней. В областном исполкоме ЕР подтвердили URA.RU, что заседание перенесено на следующую неделю.

В предыдущий раз, перед кампанией-2017, соперником губернатора на праймериз был нынешний первый вице-спикер заксобрания Виктор Шептий. В этот раз официально о своем выдвижении на новый срок Куйвашев пока не объявил. Но активная подготовка уже ведется: 20 мая губернатор разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным и получил одобрительную оценку своей работы. Глава государства выразил надежду, что Куйвашев продолжит исполнять полномочия. По данным URA.RU, работу над кампанией губернатора уже начал его предвыборный штаб.

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