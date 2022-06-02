Европа вынуждает беженцев с Украины возвращаться домой

02 июня 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Польша перестала платить беженцам из Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Польша перестала платить беженцам с Украины пособия, что вынуждает их возвращаться домой. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. «С 1 июля правительство больше не будет платить 40 злотых за беженца (деньги на питание и проживание). По мнению профессора Петра Длугоша из Педагогического университета в Кракове, «это решение в какой-то мере показывает, что поддержка заканчивается и пора возвращаться в Украину», — пишет Rzeczpospolita. Чехия в свою очередь приняла решение закрыть Прагу для украинских беженцев. В официальном заявлении мэрии сообщается, что причина такого решения — в серьезном перенаселении города. «Возможности в Праге уже давно исчерпаны», — передает заявление мэра города Зденека Гржиба издание AroundPrague. Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Польша перестала платить беженцам с Украины пособия, что вынуждает их возвращаться домой. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. «С 1 июля правительство больше не будет платить 40 злотых за беженца (деньги на питание и проживание). По мнению профессора Петра Длугоша из Педагогического университета в Кракове, «это решение в какой-то мере показывает, что поддержка заканчивается и пора возвращаться в Украину», — пишет Rzeczpospolita. Чехия в свою очередь приняла решение закрыть Прагу для украинских беженцев. В официальном заявлении мэрии сообщается, что причина такого решения — в серьезном перенаселении города. «Возможности в Праге уже давно исчерпаны», — передает заявление мэра города Зденека Гржиба издание AroundPrague. Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек.