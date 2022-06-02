Европа вынуждает беженцев с Украины возвращаться домой

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, беженцы, жители, пострадавшие, обстрел, гуманитарная катастрофа
Польша перестала платить беженцам из Украины Фото:
новость из сюжета
Беженцы с Донбасса и Украины

Польша перестала платить беженцам с Украины пособия, что вынуждает их возвращаться домой. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

«С 1 июля правительство больше не будет платить 40 злотых за беженца (деньги на питание и проживание). По мнению профессора Петра Длугоша из Педагогического университета в Кракове, «это решение в какой-то мере показывает, что поддержка заканчивается и пора возвращаться в Украину», — пишет Rzeczpospolita.

Чехия в свою очередь приняла решение закрыть Прагу для украинских беженцев. В официальном заявлении мэрии сообщается, что причина такого решения — в серьезном перенаселении города. «Возможности в Праге уже давно исчерпаны», — передает заявление мэра города Зденека Гржиба издание AroundPrague.

Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек.

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Польша перестала платить беженцам с Украины пособия, что вынуждает их возвращаться домой. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. «С 1 июля правительство больше не будет платить 40 злотых за беженца (деньги на питание и проживание). По мнению профессора Петра Длугоша из Педагогического университета в Кракове, «это решение в какой-то мере показывает, что поддержка заканчивается и пора возвращаться в Украину», — пишет Rzeczpospolita. Чехия в свою очередь приняла решение закрыть Прагу для украинских беженцев. В официальном заявлении мэрии сообщается, что причина такого решения — в серьезном перенаселении города. «Возможности в Праге уже давно исчерпаны», — передает заявление мэра города Зденека Гржиба издание AroundPrague. Украинцы начали массового уезжать в Европу после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. По данным ООН, на данный момент Украину покинули более 10 млн человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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