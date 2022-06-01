Новиков рассказал Соловьеву о «мразоте-либероте» Екатеринбурга. «Нацизм и сатанизм плодится!»

02 июня 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Ранее Новиков ответил Соловьеву о своем отношении к спецоперации РФ на Украине Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга Певец и композитор из Екатеринбурга Александр Новиков появился в прямом эфире программы «Соловьев Live» журналиста Владимира Соловьева, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Программа транслируется в telegram-канале московского журналиста. «Как появилось два Екатеринбурга? Екатеринбург, в котором вы, Уралвагонзавод, и второй, в котором „Ельцин-Центр“?» — спросил московский журналист у барда. В ответ на это екатеринбуржец Новиков ответил, что двух Екатеринбургов нет. «[Екатеринбург] большой город честных и добрых людей, в котором завелись эти мерзавцы и, слава богу, их немного. Мразота-либерота, как вы их называете, тоже завелась. Нацизм и сатанизм плодится под покрывалом толерантности. Толерантность — это коллективная трусость. Это нежелание и боязнь людей открыть обществу глаза», — уверен бард Новиков. Накануне Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно, по мнению телеведущего, усмотреть «признаки ЛГБТ». В горадминистрации Екатеринбурга подчеркнули, что вышло недоразумение и дети всего лишь неудачно спародировали молодежный клип. Однако Соловьев нашел связь этого лицея с «Ельцин-центром», к которому москвич испытывает особую неприязнь. Конфликт Соловьева с Екатеринбургом и его жителями продолжает разгораться с 27 апреля. Тогда журналист в прямом эфире с участием уральского полпреда Владимира Якушева назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Певец и композитор из Екатеринбурга Александр Новиков появился в прямом эфире программы «Соловьев Live» журналиста Владимира Соловьева, который ранее назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Программа транслируется в telegram-канале московского журналиста. «Как появилось два Екатеринбурга? Екатеринбург, в котором вы, Уралвагонзавод, и второй, в котором „Ельцин-Центр“?» — спросил московский журналист у барда. В ответ на это екатеринбуржец Новиков ответил, что двух Екатеринбургов нет. «[Екатеринбург] большой город честных и добрых людей, в котором завелись эти мерзавцы и, слава богу, их немного. Мразота-либерота, как вы их называете, тоже завелась. Нацизм и сатанизм плодится под покрывалом толерантности. Толерантность — это коллективная трусость. Это нежелание и боязнь людей открыть обществу глаза», — уверен бард Новиков. Накануне Владимир Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где учащиеся устроили танец, в котором можно, по мнению телеведущего, усмотреть «признаки ЛГБТ». В горадминистрации Екатеринбурга подчеркнули, что вышло недоразумение и дети всего лишь неудачно спародировали молодежный клип. Однако Соловьев нашел связь этого лицея с «Ельцин-центром», к которому москвич испытывает особую неприязнь. Конфликт Соловьева с Екатеринбургом и его жителями продолжает разгораться с 27 апреля. Тогда журналист в прямом эфире с участием уральского полпреда Владимира Якушева назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».