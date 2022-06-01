Мусульмане из ХМАО помогли жителям Бангладеш с чистой водой

О проблемах жителей республики мусульмане из ХМАО узнали из соцсетей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мусульмане из ХМАО помогли жителям Народной Республики Бангладеш провести в деревню чистую воду, собрав деньги и оплатив монтаж скважины с фильтрами. Помощь организовали представители «Дагестанского национально-культурного центра «Единство нации». Об этом URA.RU рассказал один из инициаторов акции Ахмедпаша Будайчиев.

«Где-то месяц ушел на сбор денег и монтаж скважины с фильтрами в Бангладеш. Связаться с жителями удалось при помощи представителя из Чечни», — добавил Будайчиев.

Народная Республика Бангладеш находится в Южной Азии. О нужде жителей дагестанцы из ХМАО узнали из социальных сетей и решили им помочь. Это пришлось как раз на месяц Рамадан, а по канонам мусульман, в это время нужно помогать нуждающимся. «Они [жители Бангладеша] отправили нам видеоотчет с открытия скважины. На своем языке нас поблагодари. Что конкретно сказали, не знаю, но переводчик сказал, что очень благодарят», — рассказал URA.RU Будайчиев.

Ранее URA.RU сообщало о другой благотворительной акции, устроенной мусульманами в Рамадан. Так, водитель маршрутки-мусульманин бесплатно возил челябинцев. Он объяснил это тем, что Рамадан предписывает мусульманам заниматься благотворительными и богоугодными делами.