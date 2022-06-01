01 июня 2022

В сеть попало видео очевидица ЧП на ЖД переезде в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинской области, фура, тягач, грузовик, дальнобойщики, перевозка грузов, дальнобой
Снимавший видео ехал следом за грузовиком (архивное фото) Фото:

В соцсетях появилось видео, которое предшествовало инциденту с пострадавшими на чусовском переезде в Пермском крае. У фуры «лопнуло колесо от перегретых тормозов на последнем повороте, и ее понесло», уверен следовавший за грузовиком водитель.

«Водителю [фуры] было некуда уйти, так как стояло машин 7 у закрытого переезда. Он попытался уйти в поворот на школу, смяв при этом три машины и ими же сбил девушку с коляской, она жива. Врезался в пост и в последний вагон состава», — слова очевидца размещены в группе «Чрезвычайное происшествие Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее URA.RU сообщало, что последний вагон движущегося поезда задело обломками разрушенной будки на переезде. До этого в пост дежурного въехал грузовой автомобиль.

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В соцсетях появилось видео, которое предшествовало инциденту с пострадавшими на чусовском переезде в Пермском крае. У фуры «лопнуло колесо от перегретых тормозов на последнем повороте, и ее понесло», уверен следовавший за грузовиком водитель. «Водителю [фуры] было некуда уйти, так как стояло машин 7 у закрытого переезда. Он попытался уйти в поворот на школу, смяв при этом три машины и ими же сбил девушку с коляской, она жива. Врезался в пост и в последний вагон состава», — слова очевидца размещены в группе «Чрезвычайное происшествие Пермь» в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU сообщало, что последний вагон движущегося поезда задело обломками разрушенной будки на переезде. До этого в пост дежурного въехал грузовой автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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