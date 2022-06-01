В сеть попало видео очевидица ЧП на ЖД переезде в Пермском крае

Снимавший видео ехал следом за грузовиком (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В соцсетях появилось видео, которое предшествовало инциденту с пострадавшими на чусовском переезде в Пермском крае. У фуры «лопнуло колесо от перегретых тормозов на последнем повороте, и ее понесло», уверен следовавший за грузовиком водитель.

«Водителю [фуры] было некуда уйти, так как стояло машин 7 у закрытого переезда. Он попытался уйти в поворот на школу, смяв при этом три машины и ими же сбил девушку с коляской, она жива. Врезался в пост и в последний вагон состава», — слова очевидца размещены в группе «Чрезвычайное происшествие Пермь» в соцсети «ВКонтакте»

Ранее URA.RU сообщало, что последний вагон движущегося поезда задело обломками разрушенной будки на переезде. До этого в пост дежурного въехал грузовой автомобиль.