Военный аналитик: ВСУ потеряли половину бойцов на Востоке Украины

02 июня 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

Украина не оглашает данные о своих военных, попавших в плен, сказал Александр Михайлов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина потеряла половину военных, которые были задействованы на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Украина не озвучивает свои реальные потери, но, по разным данным, они достигают от 40 до 50 тысяч человек. И сколько сверху еще раненых… А учитывая, что группировка на востоке Украины: на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, — была от 150 до 200 тысяч человек, то становится ясно, что как минимум половины точно уже нет», — сказал Александр Михайлов. Эксперт отметил, что Украина не оглашает данные о взятых в плен. «У нас 8000 пленных ВСУ и нацбатов, и это только по данным прошлой недели. Они находились на территории ЛНР и ДНР с начала операции. То есть на сегодняшний день их еще больше на несколько сотен человек. В статистике Украины ничего не говорится о пропавших без вести», — сообщил собеседник агентства. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обладает достоверными данными о потерях. «У него есть командование группировками, система связи с подразделениями, работа военной разведки. Данные у Зеленского все есть. С погрешностью в 100-200 человек он знает полностью своих пленных и пропавших без вести, но он не имеет возможности их озвучить, потому что это будет крах», — объяснил гендиректор Бюро военно-политического анализа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать из страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Украина потеряла половину военных, которые были задействованы на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. «Украина не озвучивает свои реальные потери, но, по разным данным, они достигают от 40 до 50 тысяч человек. И сколько сверху еще раненых… А учитывая, что группировка на востоке Украины: на территории ЛНР, ДНР, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областей, — была от 150 до 200 тысяч человек, то становится ясно, что как минимум половины точно уже нет», — сказал Александр Михайлов. Эксперт отметил, что Украина не оглашает данные о взятых в плен. «У нас 8000 пленных ВСУ и нацбатов, и это только по данным прошлой недели. Они находились на территории ЛНР и ДНР с начала операции. То есть на сегодняшний день их еще больше на несколько сотен человек. В статистике Украины ничего не говорится о пропавших без вести», — сообщил собеседник агентства. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский обладает достоверными данными о потерях. «У него есть командование группировками, система связи с подразделениями, работа военной разведки. Данные у Зеленского все есть. С погрешностью в 100-200 человек он знает полностью своих пленных и пропавших без вести, но он не имеет возможности их озвучить, потому что это будет крах», — объяснил гендиректор Бюро военно-политического анализа. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации. По данным Минобороны РФ, большая часть воевавших за Киев наемников была уничтожена, остальные предпочитают уехать из страны. Президент России Владимир Путин объявил о начале операции на Украине в конце февраля. По словам главы государства, ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида.