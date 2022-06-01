Newsmax: Зеленский оценил потери ВСУ во время спецоперации

Владимир Зеленский: Украина ежедневно теряет 60-100 военных убитыми и около 500 ранеными Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ежедневные боевые потери ВСУ составляют около 60-100 солдат убитыми и порядка 500 ранеными в ходе российской спецоперации на Украине. Такие данные раскрыл украинский лидер Владимир Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

«Ситуация на востоке [Украины] очень тяжелая. Мы ежедневно теряем от 60 до 100 солдат убитыми и что-то около 500 человек раненными в бою», — сказал Зекленский. Он подчеркнул, что Киев не допустит потерю своей территории, однако «с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — добавил он.

После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На данный момент, российские войска освободили от ВСУ половину ДНР, почти всю ЛНР, большую часть Запорожской области и всю Херсонскую.Глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что говорить об окончании боевых действий в республике пока нельзя, но 95% территории региона уже освобождено.

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