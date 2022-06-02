Мэр высказался об избиении свердловчанина цыганами с битой

Цыгане уже не в первый раз оказываются в центре скандалов на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава города Березовский (Свердловская область) Евгений Писцов считает недопустимым поведение цыган-гастролеров, напавших на местного жителя с битой. Это он заявил в разговоре с URA.RU.

«Был сегодня на двух мероприятиях, одним глазом увидел эту информацию и продублировал ее начальнику полиции. Он мне ответил, что все уже задержаны и находятся у него», — сказал Евгений Писцов.

Глава добавил, что ранее, по его сведениям, опасный табор в Березовском не появлялся. «По крайней мере, впервые они орудовали или не впервые, данных у меня нет. Мой функционал заключается в том, чтобы оперативно отреагировать в подключении правоохранительных органов, чтобы нарушители были задержаны и понесли наказание. Безнаказанность провоцирует вседозволенность, такие вещи допускать нельзя», — заключил Писцов.

Он обратил внимание, что случившийся конфликт носит исключительно бытовой характер. Ссора, закончившаяся избиением свердловчанина, произошла не из-за различия в национальностях, подчеркнул мэр.

Ранее URA.RU сообщало, что толпа цыган избила жителя Березовского. Приезжие пытались украсть металл у пенсионера, на защиту которого встал сосед. Перепалка закончилась дракой, в которой свердловчанину битой пробили голову и сломали палец.