Под Екатеринбургом цыгане избили мужчину, защищавшего пенсионера

Пострадавший защищал от настойчивых южан пенсионера Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) толпа южан, воровавшая у пенсионера металлолом, избила мужчину. Пострадавший пытался защитить одинокого пенсионера, у которого хотели ограбить нападавшие. Об этом очевидцы сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в районе полудня по улице Чкалова ходили мужчины с предложением скупить у жителей металлолом. Спрашивали и самовары, настойчиво предлагали выкупить чугунную ванну у напуганной женщины. Вскоре они проникли на участок к одинокому пенсионеру, который открыл им дверь в ограду, но чьего отказа от продажи металла они не приняли. На настойчивые требования соседа уйти и вернуть все на место, группа мужиков выразила отказ, прилетел первый удар в соседа», — написал очевидец в группе во «ВКонтакте» «Сила Березовского в людях».

«Гастролеры» приехали из Верхней Пышмы и были подготовлены к нападению, утверждают местные жители. «В руках у гастролеров была железная бита, в руках соседа — деревянная», — рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам местных жителей, словесная перепалка очень быстро переросла в драку. «Подключился безоружный мужчина, что оказался рядом с домом, помогал разнимать. В какой-то момент вся орава вывалила на улицу, там перепалка продолжилась», — рассказали очевидцы.

Вскоре после драки с «гастролерами» на место приехала скорая помощь и полиция. «Тут же прибежал один из членов компании, начал говорить, что старик разрешил вынести металл, что сосед избил до полусмерти их товарища, что скорая к ним не едет и так далее… Потом подъехала уже другая ГАЗель с частью тех лиц, что участвовали в разборке. Доказывали свою правоту, угрожали расправой соседу, его жене», — рассказал очевидец.

Ранее URA.RU сообщало, что группу южан, избивших екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш, задержали сотрудники полиции. Глава таджикской диаспоры осудил южан, избивших свердловчанина. Позже стало известно что нападавшие избивали всех, кто встречался им на пути: прохожей они сломали руку. Источник URA.RU сообщал, что у южан, избивших екатеринбуржцев, был информатор в полиции. Он помогал им сбежать от силовиков.

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