В Курган привезли зараженных пчел

Специалисты выявили, что пчелы больны нозематозом (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курган привезли 37,5 тысячи пчелопакетов из Республики Узбекистан, в которых выявили нозематоз. Это инфекционное заболевание приводит к гибели пчелиных семей. Об этом URA.RU 2 июня сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Индивидуальный предприниматель Т. (город Курган) в апреле 2022 года ввез 37,5 тысячи пчелопакетов из Республики Узбекистан, имея на то разрешения Россельхознадзора. <…> Тогда же были отобраны пробы, которые отправили на исследование в ФГБУ „Оренбургский референтный центр“,. Результаты показали, что в прибывших пчелопакетах выявлен возбудитель заболевания пчел (нозематоз)», — рассказали в пресс-службе.

Предприниматель отвез груз на склад карантинирования и временного хранения пчелопакетов, находящийся в микрорайоне Черемухово. Сотрудники ведомства обнаружили, что на складе нет подходящих условий для карантина и пчелы его не проходили. Также сопроводительные документы на пчел до сих пор находятся в статусе «не погашено», что нарушает условия ввоза.

Бизнесмену объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Его обязали отправить пчел на карантин. Также ему рекомендовали выбрать другую карантинную пасеку. Нынешнюю площадку исключили из реестра ФГИС «Цербер».

В мае стало известно, что в УрФо привезли 40 млн пчел из Узбекистана. Эти пчелы будут производить мед в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, возможно, и в Тюменской.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам