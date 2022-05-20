В уральские регионы из Узбекистана привезли 40 миллионов пчел

20 мая 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Пчелы расселятся по всему Уралу и станут давать мед Фото: Илья Московец © URA.RU Из Узбекистана в регионы УрФО прибыло 40 миллионов пчел, которые должны заняться производством меда. Уральские таможенники рассказали URA.RU, как оформляли живой груз и какой путь пришлось проделать насекомым. «Предприниматель из Кургана ввез 141 тонну живого груза стоимостью более 350 тысяч долларов США из Узбекистана. Пчелы пород „карника“ и „карпатская“ перемещались в специальных четырехрамочных пчелопакетах по 1000 — 1200 штук в каждом. Указанные породы не относятся к племенным и используются исключительно для производства меда», — пояснили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления. По словам таможенников, насекомые пополнят ряды своих соплеменников на уральских пасеках: они будут производить мед в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, возможно, и в Тюменской. 21 партия пчел прибыла на грузовых автомобилях, из соображений удобства товар разместили на Оренбуржском и Соль-Илецком таможенных постах (Приволжское таможенное управление). «Выпуск товара мы осуществляли в удаленном режиме и в первоочередном порядке. Несмотря на то, что живой груз находился за тысячи километров, время принятия решения не превысило четырех часов», — отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов. Ранее в Свердловскую область поступило 75 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов. Их будут использовать для борьбы с вредителями, которые уничтожают урожай.

Из Узбекистана в регионы УрФО прибыло 40 миллионов пчел, которые должны заняться производством меда. Уральские таможенники рассказали URA.RU, как оформляли живой груз и какой путь пришлось проделать насекомым. «Предприниматель из Кургана ввез 141 тонну живого груза стоимостью более 350 тысяч долларов США из Узбекистана. Пчелы пород „карника“ и „карпатская“ перемещались в специальных четырехрамочных пчелопакетах по 1000 — 1200 штук в каждом. Указанные породы не относятся к племенным и используются исключительно для производства меда», — пояснили в отделе по связям с общественностью Уральского таможенного управления. По словам таможенников, насекомые пополнят ряды своих соплеменников на уральских пасеках: они будут производить мед в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, возможно, и в Тюменской. 21 партия пчел прибыла на грузовых автомобилях, из соображений удобства товар разместили на Оренбуржском и Соль-Илецком таможенных постах (Приволжское таможенное управление). «Выпуск товара мы осуществляли в удаленном режиме и в первоочередном порядке. Несмотря на то, что живой груз находился за тысячи километров, время принятия решения не превысило четырех часов», — отметил начальник Уральской электронной таможни Сергей Епифанов. Ранее в Свердловскую область поступило 75 тысяч насекомых и клещей-энтомофагов. Их будут использовать для борьбы с вредителями, которые уничтожают урожай.