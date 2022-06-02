Поклонники Чичериной считают, что певица обоснованно заслужила поездку на «Мерседесе» после концерта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне вступились за певицу Юлию Чичерину (уроженку Екатеринбурга), оскорбившую читателей одного из екатеринбургских СМИ. Артистка посчитала, что на них влияет Ельцин Центр, который «выращивает бесовские свидомые хутора». Речь идет о репортаже с благотворительного концерта, в котором есть фото, как исполнительница уезжает с выступления на «Мерседесе». Поклонники певицы пишут ей теплые слова в комментариях под постом в соцсети «ВКонтакте».

«Да, это на фронте свои и чужие, а в тылу настоящие и гнилые вперемешку. А Чичерину не то что на „Мерседесе“, на руках носить надо, достойна!» — написала комментарий Татьяна Р. О премиальном автомобиле упомянула и Алла Ч., заявив, что певица заслужила «Мерседес».

Кто-то принялся утешать Чичерину и посоветовал ей не обращать внимание на статью. «Был пару раз на концертах Юли в Москве, вполне симпатичная девушка, только немного печальная была. А „желтуха“ есть „желтуха“, эта статья не стоит ни времени, ни внимания, ни реакции», — оставил комментарий пользователь под ником Bl Win. Комментатор Ольга В. написала, что Чичерина имеет полно право ездить на «Мерседесе», потому как заработала на него, а также посоветовала ненавистникам «захлебнутся в желчи».

Ранее певица Юлия Чичерина опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про читателей одного из уральских СМИ. Журналисты сделали репортаж с благотворительного концерта, а люди стали писать негативные комментарии об исполнительнице. Чичерина заявила, что после прочтения комментариев у нее сложилось впечатление, что мнение екатеринбуржцев формирует Ельцин Центр, и резюмировала, что в Екатеринбурге «развели гадюшник — пора расхлебывать».

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