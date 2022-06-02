Россияне вступились за певицу Юлию Чичерину (уроженку Екатеринбурга), оскорбившую читателей одного из екатеринбургских СМИ. Артистка посчитала, что на них влияет Ельцин Центр, который «выращивает бесовские свидомые хутора». Речь идет о репортаже с благотворительного концерта, в котором есть фото, как исполнительница уезжает с выступления на «Мерседесе». Поклонники певицы пишут ей теплые слова в комментариях под постом в соцсети «ВКонтакте».
«Да, это на фронте свои и чужие, а в тылу настоящие и гнилые вперемешку. А Чичерину не то что на „Мерседесе“, на руках носить надо, достойна!» — написала комментарий Татьяна Р. О премиальном автомобиле упомянула и Алла Ч., заявив, что певица заслужила «Мерседес».
Кто-то принялся утешать Чичерину и посоветовал ей не обращать внимание на статью. «Был пару раз на концертах Юли в Москве, вполне симпатичная девушка, только немного печальная была. А „желтуха“ есть „желтуха“, эта статья не стоит ни времени, ни внимания, ни реакции», — оставил комментарий пользователь под ником Bl Win. Комментатор Ольга В. написала, что Чичерина имеет полно право ездить на «Мерседесе», потому как заработала на него, а также посоветовала ненавистникам «захлебнутся в желчи».
Ранее певица Юлия Чичерина опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про читателей одного из уральских СМИ. Журналисты сделали репортаж с благотворительного концерта, а люди стали писать негативные комментарии об исполнительнице. Чичерина заявила, что после прочтения комментариев у нее сложилось впечатление, что мнение екатеринбуржцев формирует Ельцин Центр, и резюмировала, что в Екатеринбурге «развели гадюшник — пора расхлебывать».
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.
Россияне вступились за певицу Юлию Чичерину (уроженку Екатеринбурга), оскорбившую читателей одного из екатеринбургских СМИ. Артистка посчитала, что на них влияет Ельцин Центр, который «выращивает бесовские свидомые хутора». Речь идет о репортаже с благотворительного концерта, в котором есть фото, как исполнительница уезжает с выступления на «Мерседесе». Поклонники певицы пишут ей теплые слова в комментариях под постом в соцсети «ВКонтакте». «Да, это на фронте свои и чужие, а в тылу настоящие и гнилые вперемешку. А Чичерину не то что на „Мерседесе“, на руках носить надо, достойна!» — написала комментарий Татьяна Р. О премиальном автомобиле упомянула и Алла Ч., заявив, что певица заслужила «Мерседес». Кто-то принялся утешать Чичерину и посоветовал ей не обращать внимание на статью. «Был пару раз на концертах Юли в Москве, вполне симпатичная девушка, только немного печальная была. А „желтуха“ есть „желтуха“, эта статья не стоит ни времени, ни внимания, ни реакции», — оставил комментарий пользователь под ником Bl Win. Комментатор Ольга В. написала, что Чичерина имеет полно право ездить на «Мерседесе», потому как заработала на него, а также посоветовала ненавистникам «захлебнутся в желчи». Ранее певица Юлия Чичерина опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пост про читателей одного из уральских СМИ. Журналисты сделали репортаж с благотворительного концерта, а люди стали писать негативные комментарии об исполнительнице. Чичерина заявила, что после прочтения комментариев у нее сложилось впечатление, что мнение екатеринбуржцев формирует Ельцин Центр, и резюмировала, что в Екатеринбурге «развели гадюшник — пора расхлебывать».