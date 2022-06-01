Сотрудники «Сима-ленда» устроили флешмоб в честь Дня защиты детей. Видео, фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
5000 сотрудников «Сима-ленда» выстроились в фигуру солнца в честь Дня защиты детей Фото:

В компании «Сима-ленд» отметили День защиты детей флешмобом и благотворительным концертом уральской певицы Юлии Чичериной, который совпал с 25-летием группы, а сотрудники выстроились в фигуру солнца. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба компании.

«Сотрудники „Сима-ленда“ вместе с юными екатеринбуржцами в честь Дня защиты детей выстроились в огромную фигуру солнца, после чего состоялся концерт Юлии Чичериной, которая недавно вернулась с Донбасса», — рассказали в пресс-службе. Также к флешмобу присоединились региональная ГИБДД и юные инспекторы движения. Митинг собрал более 5000 человек.

Ранее стало известно, что уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина вернулась с Донбасса. Там она активно поддерживала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а в Екатеринбург приехала с благотворительным концертом.

Чичерина известна тем, что давно поддерживает Вооруженные силы РФ, за что против нее было возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Также певица получила гражданство Донецкой народной республики и праздновала с жителями Донецка признание независимость ДНР и ЛНР. 29 мая Чичерина установила табличку «Россия навсегда» при въезде в Мелитополь и заявила, что армия РФ должна дойти до Атлантического океана.

В акции в честь Дня победы приняло около 5000 сотрудников компании
Фото:

Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво», будьте в курсе всех важных событий.

В компании «Сима-ленд» отметили День защиты детей флешмобом и благотворительным концертом уральской певицы Юлии Чичериной, который совпал с 25-летием группы, а сотрудники выстроились в фигуру солнца. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба компании. «Сотрудники „Сима-ленда“ вместе с юными екатеринбуржцами в честь Дня защиты детей выстроились в огромную фигуру солнца, после чего состоялся концерт Юлии Чичериной, которая недавно вернулась с Донбасса», — рассказали в пресс-службе. Также к флешмобу присоединились региональная ГИБДД и юные инспекторы движения. Митинг собрал более 5000 человек. Ранее стало известно, что уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина вернулась с Донбасса. Там она активно поддерживала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а в Екатеринбург приехала с благотворительным концертом. Чичерина известна тем, что давно поддерживает Вооруженные силы РФ, за что против нее было возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Также певица получила гражданство Донецкой народной республики и праздновала с жителями Донецка признание независимость ДНР и ЛНР. 29 мая Чичерина установила табличку «Россия навсегда» при въезде в Мелитополь и заявила, что армия РФ должна дойти до Атлантического океана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...