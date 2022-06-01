5000 сотрудников «Сима-ленда» выстроились в фигуру солнца в честь Дня защиты детей Фото: пресс-служба «Сима-ленда»

В компании «Сима-ленд» отметили День защиты детей флешмобом и благотворительным концертом уральской певицы Юлии Чичериной, который совпал с 25-летием группы, а сотрудники выстроились в фигуру солнца. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба компании.

«Сотрудники „Сима-ленда“ вместе с юными екатеринбуржцами в честь Дня защиты детей выстроились в огромную фигуру солнца, после чего состоялся концерт Юлии Чичериной, которая недавно вернулась с Донбасса», — рассказали в пресс-службе. Также к флешмобу присоединились региональная ГИБДД и юные инспекторы движения. Митинг собрал более 5000 человек.

Ранее стало известно, что уроженка Екатеринбурга, певица Юлия Чичерина вернулась с Донбасса. Там она активно поддерживала российских военных, участвующих в спецоперации на Украине, а в Екатеринбург приехала с благотворительным концертом.



Чичерина известна тем, что давно поддерживает Вооруженные силы РФ, за что против нее было возбуждено уголовное дело Генпрокуратурой Украины. Также певица получила гражданство Донецкой народной республики и праздновала с жителями Донецка признание независимость ДНР и ЛНР. 29 мая Чичерина установила табличку «Россия навсегда» при въезде в Мелитополь и заявила, что армия РФ должна дойти до Атлантического океана.

В акции в честь Дня победы приняло около 5000 сотрудников компании Фото: пресс-служба «Сима-ленда»