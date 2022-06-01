Юлия Чичерина 1 июня выступила на концерте в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Скандал из-за «ЛГБТ-танца» в лицее Екатеринбурга

Певица Юлия Чичерина опубликовала на своей странице «ВКонтакте» пост про читателей одного из уральских СМИ, которое ранее сообщило о выступлении певицы в Екатеринбурге. После прочтения комментариев под репортажем у Чичериной сложилось впечатление, что мнение екатеринбуржцев формирует «Ельцин-центр».

«Центр психологических операций НАТО легально работает в Екатеринбурге, рассчитывая на наивных простачков. Почитайте комменты в этой газетенке под этой статьей и под остальными. Такое впечатление, что „Ельцин-центр“ выращивает бесовские свидомые хутора: двадцать человек, у каждого из которых по двадцать аккаунтов, анонимно рулят общественным мнением опорного края державы», — написала Чичерина на своей странице.

К посту она прикрепила ссылку на репортаж на сайте Е1 под названием «Выступила перед детьми на фоне танков и уехала на мерседесе: фоторепортаж с концерта Чичериной в Екатеринбурге». В конце поста Чичерина добавила, что смотреть на ситуацию и ничего не делать — преступление перед русскими солдатами. «Развели гадюшник — пора расхлебывать», — подытожила певица.

Екатеринбург в последние месяцы находится под пристальным вниманием медийных персон. В начале апреля телеведущий Владимир Соловьев назвал уральскую столицу «центром мерзотной либероты» и призвал губернатора Евгения Куйвашева высказать свое отношение к спецоперации на Украине. Новый повод обвинить екатеринбуржцев в оппозиционных взглядах дали ученики лицея №12, станцевавшие «ЛГБТ-танец». Соловьев раскритиковал руководство учреждения и обвинил «Ельцин-центр» в пагубном влиянии на школьников.

Певица Юлия Чичерина выступила в Екатеринбурге в рамках праздника ко Дню защиты детей. Певица активно поддерживает спецоперацию на Украине, которую президент объявил 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются демилитаризация и денацификация киевского режима.

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