В ХМАО жалуются на Wildberries, который ввел платную доставку

За доставку товаров в пункты выдачи в городах ХМАО маркетплейс просит 200 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители ХМАО жалуются в социальных сетях, что маркетплейс Wildberries стал брать плату за доставку в пункты выдачи. Ее стоимость составляет 200 рублей. Об этом в telegram-канале «Это Юганск, детка! Нефтеюганск» рассказала жительница Нефтеюганска Татьяна Окатьева.

«На днях при заказе замечено, что доставка товара стала платной — 200 рублей. При обращении в службу поддержки [Wildberries] ничего внятного не ответили, по какой причине доставка стала платной. При отмене заказа в течении одной минуты после оформления заказа при возврате денег было удержано 200 рублей за доставку. Заказ еще не собран и не доставлен, а сумму за доставку списали», — написала Окатьева.

При проверке информации корреспондентом URA.RU в приложении маркетплейса проблема подтвердилась. Во время выбора адреса доставки в корзине появляется уведомление о том, что стоимость доставки товара составит 200 рублей — пункты выдачи перегружены.

Проблема наблюдается в большинстве крупных городов ХМАО: Сургуте, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске. При этом в пунктах выдачи Москвы или Санкт-Петербурга плата за доставку не взимается. «Я вот вообще больше не хочу у них ничего заказывать. Как увидела, что у них платная доставка, решила уйти в другие маркетплейсы. Ну представьте: не подошла тебе вещь, а ты все равно оплачиваешь доставку. Я считаю это наглость прямо», — поделилась мнением с корреспондентом URA.RU жительница Нижневартовска Татьяна Данилова.

URA.RU направило запрос в пресс-центр Wildberries с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на него не поступил.

Проблема наблюдается в большинстве крупных городов ХМАО Фото: URA.RU

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловский Роспотребнадзор вступился за клиентов Wildberries. Ведомство считает, что маркетплейсы не должны взимать с покупателей фиксированную сумму за доставку при отказе от товара.

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