Свердловский Роспотребнадзор вступился за клиентов Wildberries

25 мая 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

В Wildberries ранее заявили, что платить при отказе придется новым пользователям сервиса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Маркетплейсы не должны взимать с покупателей фиксированную сумму за доставку при отказе от товара. Соответствующее заявление сделали специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что некоторых пользователей Wildberries в Екатеринбурге просят заплатить 100 рублей за доставку при отказе от товара. «Если потребитель не согласен с размером расходов, он вправе подать претензию в адрес продавца, на которую продавец обязан будет ответить, а в дальнейшем, если посчитает их размер необоснованным, имеет право оспорить его через суд. Любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа», — сообщается на сайте регионального ведомства. Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом должен нести сам продавец, отметили в Роспотребнадзоре. «Если их понес потребитель, то данные расходы должны быть возмещены продавцом в качестве понесенных убытков», — подытожили там. Ранее URA.RU писало, что Wildberries тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Но предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы во «ВКонтакте», у которых никогда в истории покупок на Wildberries возвратов не было. С клиентов Wildberries стали брать «налог» на возврат товаров в конце мая.

Маркетплейсы не должны взимать с покупателей фиксированную сумму за доставку при отказе от товара. Соответствующее заявление сделали специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Ранее URA.RU писало, что некоторых пользователей Wildberries в Екатеринбурге просят заплатить 100 рублей за доставку при отказе от товара. «Если потребитель не согласен с размером расходов, он вправе подать претензию в адрес продавца, на которую продавец обязан будет ответить, а в дальнейшем, если посчитает их размер необоснованным, имеет право оспорить его через суд. Любые расходы на доставку возвращенного товара надлежащего качества должны быть обоснованными, иметь подтверждение и быть связаны именно с возвратом конкретного товара, а не носить характер штрафа», — сообщается на сайте регионального ведомства. Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом должен нести сам продавец, отметили в Роспотребнадзоре. «Если их понес потребитель, то данные расходы должны быть возмещены продавцом в качестве понесенных убытков», — подытожили там. Ранее URA.RU писало, что Wildberries тестирует оплату возврата для примерно 5% пользователей, которые возвращают от 90% товаров. Но предупреждения о возможных штрафных санкциях получили и участники группы во «ВКонтакте», у которых никогда в истории покупок на Wildberries возвратов не было. С клиентов Wildberries стали брать «налог» на возврат товаров в конце мая.