Журналисты интернет-газеты «Известия», прибывшие в ЛНР для съемок сюжета о работе артиллерийских расчетов, попали под минометный обстрел со стороны ВСУ. В результате происшествия, съемочная группа получила незначительные травмы.
«Из-за обстрелов со стороны ВСУ съемка прерывалась дважды. Укрытием от мин стали окопы. Все обошлось — коллеги не получили серьезных ранений», — сообщает Пятый канал.
Известно, что съемочная группа газеты состояла из четырех журналистов. Они приехали на передовую для съемок репортажей о работе вооруженных сил ЛНР.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
Журналисты интернет-газеты «Известия», прибывшие в ЛНР для съемок сюжета о работе артиллерийских расчетов, попали под минометный обстрел со стороны ВСУ. В результате происшествия, съемочная группа получила незначительные травмы. «Из-за обстрелов со стороны ВСУ съемка прерывалась дважды. Укрытием от мин стали окопы. Все обошлось — коллеги не получили серьезных ранений», — сообщает Пятый канал. Известно, что съемочная группа газеты состояла из четырех журналистов. Они приехали на передовую для съемок репортажей о работе вооруженных сил ЛНР. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.