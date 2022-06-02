Российские журналисты попали под обстрел в ЛНР. Видео

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Жизнь в селе Талаковка в окрестностях Мариуполя. ДНР, снаряд, днр, миномет, талаковка, линия фронта, минометная мина
Журналисты попали под минометный обстрел со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Журналисты интернет-газеты «Известия», прибывшие в ЛНР для съемок сюжета о работе артиллерийских расчетов, попали под минометный обстрел со стороны ВСУ. В результате происшествия, съемочная группа получила незначительные травмы.

«Из-за обстрелов со стороны ВСУ съемка прерывалась дважды. Укрытием от мин стали окопы. Все обошлось — коллеги не получили серьезных ранений», — сообщает Пятый канал.

Известно, что съемочная группа газеты состояла из четырех журналистов. Они приехали на передовую для съемок репортажей о работе вооруженных сил ЛНР.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.

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Журналисты интернет-газеты «Известия», прибывшие в ЛНР для съемок сюжета о работе артиллерийских расчетов, попали под минометный обстрел со стороны ВСУ. В результате происшествия, съемочная группа получила незначительные травмы. «Из-за обстрелов со стороны ВСУ съемка прерывалась дважды. Укрытием от мин стали окопы. Все обошлось — коллеги не получили серьезных ранений», — сообщает Пятый канал. Известно, что съемочная группа газеты состояла из четырех журналистов. Они приехали на передовую для съемок репортажей о работе вооруженных сил ЛНР. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью операции является прекращение многолетнего геноцида жителей Донбасса со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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